周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬

現年70歲、國際巨星「發哥」周潤發縱橫影壇數十年，以其親民作風聞名，無論是在街市買餸、行山跑步，還是偶遇粉絲，他總是有求必應，親切地與大家自拍互動，早已成為香港市民心中的「吉祥物」。近日，有網民於尖沙咀街頭捕獲野生發哥，並將影片上載分享，周潤發竟疑似受到「不禮貌對待」，被錯認為盧海鵬，發哥的「神回應」盡顯其真實性格。

周潤發銀髮型格look精神奕奕

從網民分享的影片及相片可見，現年70歲的發哥狀態極佳。當日他身穿一件紅色運動長袖上衣，配上一頭標誌性的濃密銀髮，戴著斯文的眼鏡，雖然略見歲月痕跡，但整個人看起來精神飽滿，身形健碩，充滿活力。當時他正被大批熱情的粉絲包圍，雖然看似正在趕時間，但發哥依然耐心地停下腳步，逐一為粉絲在海報、照片上簽名，盡顯其寵粉本色。

周潤發被錯認盧海鵬

正當發哥低頭專心為粉絲簽名時，人群中突然有一名路人大聲向他呼喝，提出一個令人意想不到的問題：「你係咪盧海鵬？」面對這個將他錯認為另一位資深演員盧海鵬的奇怪提問，發哥非但沒有生氣，更沒有流露出一絲不悅。

周潤發幽默化解尷尬

該名路人見發哥沒有正面回答，竟繼續追問：「你係叫咩名啊？」此時，發哥抬起頭，面帶微笑，並以極具幽默感的方式回應：「我係張有興。」（張有興為已故首位華人市政局主席），此話一出，隨即引發現場粉絲一片笑聲，成功化解了當下的尷尬氣氛。

周潤發趕時間仍為粉絲簽名

整個過程中，發哥由始至終保持著從容的微笑，其臨場反應和超高EQ令人讚嘆。即使在等候紅綠燈準備過馬路時，再有粉絲衝上前要求合照，他亦禮貌地望向鏡頭，展露親切笑容。

