周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身

現年70歲、國際巨星「發哥」周潤發，其親民作風多年不變，深受大眾愛戴。近日，他低調宴請昔日TVB外景組的近百名舊同事於酒樓聚餐，TVB綠葉洪一鳴於社交平台分享了當晚的照片，大讚發哥有心，事件引來網民熱議，稱頌他重情重義。

周潤發樸實打扮精神好

根據洪一鳴的分享，這次是「TVB舊同事聚餐」，他寫道：「在場大部分人起碼都認識35年以上，非常難得聚會，多謝發哥請客」。從照片可見，發哥當日的打扮十分樸實低調，身穿黑色運動外套，頭戴一頂黑色鴨舌帽。雖然已屆七旬，但發哥精神矍鑠，面色紅潤，臉上掛著親切的笑容，狀態極佳。

周潤發逐一合照零架子

在聚會中，發哥完全沒有巨星架子，不斷與昔日的「戰友們」溫馨合照。無論是與洪一鳴的二人自拍，還是與多位舊同事的群體自拍，發哥都親自舉起手機，笑容燦爛地記錄這難忘時刻，可見他與一眾舊同事的關係依然非常密切和融洽。

周潤發豪請百人陣容鼎盛

在其中一張大合照中，場面更是墟冚，近百人濟濟一堂，除了洪一鳴，已故金牌配角廖啟智的遺孀陳敏兒及前TVB金牌監製潘嘉德亦是座上客。發哥更與眾人一起坐在地上合照，足見其謙遜與親和力。

周潤發請客絕不鋪張

這次盛大聚會於酒樓舉行，雖然宴請近百人，但場面毫不鋪張，足見發哥的細心與念舊。即使早已成為國際巨星，他依然心繫當年一同在電視台打拼的舊同事。這份長情與義氣，再次印證了他為何能多年來一直深受業界及公眾敬重。

