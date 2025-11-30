周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧

周潤發（發哥）原先傳出將缺席本屆於香港啟德主場館舉辦的MAMA大獎，然而昨晚（29日）卻驚喜現身擔任壓軸頒獎嘉賓，令網民大表驚喜。周潤發上台時並未即時頒獎，而是先以沉重的心情，請求全場觀眾及藝人起立，哽咽為日前大埔宏福苑五級大火的死難者默哀，場面莊嚴肅穆，大批網民在社交平台討論，表示非常感動。

周潤發現身引網民熱議

周潤發在悲傷情緒下快速轉換成幽默態度的舉動，在網上引起極大迴響，大批網民紛紛留言表達感動與敬佩。不少網民大讚周潤發非常有心，展現了真正的國際巨星風範。有網民表示，這份心意難能可貴，令人肅然起敬，特別是看到全場跟著起立默哀的一刻，場面令人震撼。許多人更指出，由傳聞不出席到驚喜現身，原來是為了這件有意義的事，更讓人對周潤發的為人深感敬佩。

網民留言：「發哥真係好有心！」、「發哥真係好cute。好有影響力」、「因為最近發生嘅災難，呢個頒獎典禮真係還需要一個有影響力嘅香港人嚟做結尾」、「發哥哽咽果個moment真係有啲想喊，Feel到佢今次出席真係好Respect每一個人」、「發哥代表香港出席很合適，也感謝整個MAMA團隊與表演者對香港的心意」、「稍為緩和到無咁壓抑」、「呢個位一定要發哥，得佢先可以喺咁沉重嘅氣氛下拉返個情緒上嚟之餘，唔會畀人鬧」。

周潤發胸前別上黑絲帶

回看昨晚周潤發出席MAMA大獎的畫面，他身穿黑色西裝、胸前別上黑絲帶，頂著一頭白髮登上舞台。他先以廣東話、普通話及英語三種語言，向在場所有來賓提出請求：「在我頒獎之前，我有一個小小的要求，希望大家一齊起身，為我哋大埔宏福苑居民送上衷心嘅祝福。」在說到英文時，周潤發更一度情緒激動、語帶哽咽，場面令人動容。隨後，全場燈光熄滅，在場所有K-pop明星與觀眾皆一同起立，靜默哀悼。這個突如其來的環節，讓MAMA大獎增添了濃厚的在地關懷與人情味。事實上，由於11月26日發生的大埔宏福苑五級火災造成逾百人死傷的悲劇，MAMA主辦方已即時決定取消紅地氈環節，以及改動表演內容，並以「支持香港」為主題，對頒獎禮流程作出調整，安排令不少香港網民表示感受到尊重，亦對MAMA主辦方的安排表示感謝。

周潤發幽默緩和沉重氣氛

默哀儀式結束後，周潤發收起悲傷情緒，隨即展現其幽默風趣的一面，笑稱：「多謝MAMA畀呢個機會我，我等呢個機會，等咗七年（周潤發七年前曾任頒獎嘉賓），等到頭髮都白晒！」他更調皮地以韓語催促「快啲快啲」，成功緩和了現場的嚴肅氣氛，引來全場笑聲。隨後，他頒發當晚最大獎項「年度藝人」（Artist of the Year）予韓國天王G-Dragon（GD）。 兩代巨星在台上互動熱烈，周潤發更俏皮地牽起GD的手，成為當晚另一經典畫面。G-Dragon在獲獎感言中也呼應了當晚的氣氛，表示：「雖然今天是個值得開心的日子，但也是一個令人傷感的日子，悲喜交集。」

