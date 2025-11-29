楊千嬅神情肅穆全黑衣低調抵紅館 演唱會今晚如期舉行 首場連同六場周邊收益全數捐出

楊千嬅將於今晚（11月29日）起於紅館舉行一連六場《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》，因應大埔宏福苑五級火，主辦單位發出聲明，指會如常舉行，並將首場演唱會收益，以及六場演唱會的周邊產品全數盈利，撥捐東華三院，支援火災救援及災後重建工作。

全黑打扮的楊千嬅戴上口罩抵達紅館

今日下午四時許，有網民在小紅書上載多張楊千嬅抵達紅館的相片，全黑打扮的楊千嬅戴上口罩乘坐七人車到場，紅館後台有不少工作人員守候，他們清一色穿上黑色衫，大家都未有有太歡樂氣氛，楊千嬅落車後先與工作員打招呼，接着再與在場fans揮揮手，便走入紅館後台，為今晚演出做準備。

楊千嬅望以實際行動回應社會需要

大埔宏福苑11月26日發生五級火，傷亡枕藉，至今仍有約200人失聯情況不明，無數家庭被摧毀，搜救工作持續，無數災民需要不同的支援，多間企業、機構紛紛撥款支持賑災及提供支援，演藝界調整原有的娛樂節目安排，有部份宣布延期或取消，以示哀悼及避免佔用公共資源。楊千嬅演唱會的主辦方曾發公告，指發生宏福苑火災事故後，楊千嬅與團隊跟全港市民一樣深感沉重悲痛：「在這艱難時刻，《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》望以實際行動回應社會需要，共同攜手渡過難關。」

演唱會首場收益與及周邊產品全數盈利捐出

聲明指經與團隊慎重商討後，因檔期與製作限制無法調整，加上許多來自世界各地的歌迷已為此行安排機票與住宿，幾經思量，演唱會將如期舉行，並作出3大安排：「1. 取消贈送花籃，誠摰呼籲所有圈中友好與歌迷，將原定用於購買花籃的款項，轉捐至「東華三院」等本地募捐平台作救災用途。2.捐贈首場收益及周邊產品所有盈利，首場演唱會收益，以及六場演唱會的周邊產品全數盈利，我們將撥捐東華三院，支援火災救援及災後重建工作。3. 調整演出內容，我們已取消原定的煙火特效，並對部分演出內容進行調整，以合適狀態與各位相聚，透過音樂傳遞溫暖與力量。」

