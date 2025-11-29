MAMA 2025丨周潤發白髮黑裝壓軸現身 三語請觀眾起立 哽咽盼全場悼念火災死難者

相隔7年再來香港的韓國年度音樂盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA），首次選址香港啟德體育園啟德主場館舉行，香港地區除HBO Max會進行線上直播外，TVB的myTV SUPER頻道505 tvN Asia亦會同時全程直播。由於香港大埔宏福苑周三（26日）發生嚴重五級火，導致逾百人傷亡，大會日前布修改頒獎禮流程，以「支持香港」為活動主題，昨晚（28日）由擔任司儀的朴寶劍帶領全場觀眾進行默哀，悼念在火災上的罹難者。今晚MAMA開場時，曾預告擔任壓軸頒獎嘉實的周潤發將會現身，韓星申昇勳頒發年度大獎「年度專輯（ALBUM OF THE YEAR）」後，周潤發壓軸現身頒發「年度藝人（ARTIST OF THE YEAR）」，但他請全場觀眾起立，向大埔遇難者默哀。

MAMA 2025丨周潤發語氣沉重

周潤發穿上黑色西裝現身MAMA，胸前扣上黑絲帶，戴上眼鏡的他，一頭白髮非常搶眼。周潤發語氣沉重表示：「晚安，我想在頒獎前，花大家少少時間，請大家一齊企起身，為大埔宏福苑的居民送上祝福。」然後再以普通話及英文重複。周潤發希望向大埔宏福苑受害者送上慰問，期間一度哽咽，之後觀眾席燈光暗下，在周潤發帶領下，全場觀眾默哀1分鐘，現場有觀眾大嗌「加油」，氣氛感人。

默哀結束後燈光重新亮起，周潤發已整理好情緒，並恢復幽默性格，表示等MAMA邀請的機會等了七年，頭髮已變白。周潤發指MAMA大獎的所有提名人花一年時間，用盡努力和血汗爭取，更以韓文表示：「現在沒有時間！」速請大會播放提名片段。

MAMA 2025丨金惠秀晒廣東話

《解碼追兇》女星金惠秀接力當CHAPTER 2（29日）主持，今晚穿上黑色西裝、胸前戴黑絲帶登場，與Stray Kids成員Felix一同揭開序幕。金惠秀之後開場致詞，表示：「第一次來到MAMA與大家見面」，並以廣東話打招呼：「歡迎大家嚟到MAMA」。

金惠秀又提到香港近日發生的火災令人感到心痛：「最近發生令人心痛的事，讓我的心情很沉痛，突然受到很大傷害的受害者們、罹難家屬們，希望我們的真心可以傳達安慰之情，我相信一定還有奇蹟會發生。」金惠秀並代替MAMA及全體歌手向受災的市民致意，不過今晚沒有默哀儀式。

MAMA 2025丨GD該說甚麼才能安慰大家

首對擔任頒獎嘉賓的任時完、曹柔理穿上黑裝現身頒獎，頒發「最佳跳舞男Solo演出（BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO）」，二人一開始先向港人送上慰問。而獲得獎項的G-DRAGON，領獎時神色凝重表示：「在發表感言前，對於因突如其來的噩耗，而感到深深悲痛的香港市民，我作為一名想再次帶給大家力量的藝人，已準備更好的表演，希望你們能期待。」G-DRAGON又為港人打氣：「不知道該說甚麼言語才能夠安慰大家，希望大家能振作，拿出力量一起加油。」

G-DRAGON之後再贏得「最佳男歌手」，並從型男好友李洙赫手中領過獎項，GD表示：「很高興再上台，這是一個很有意義的獎，感謝大家，我想將獎項與隊友及家人分享。很開心由李洙赫頒獎給我，這次是第二次李洙赫演員頒獎給我，如果可以的話，明年⋯或者以後有機會的話，我下次也想要頒獎給他。」

MAMA 2025丨安孝燮傳遞正能量

電影《全知讀者視角：滅世預言》男星安孝燮有份為超人氣動畫《Kpop獵魔女團》的振宇配音，安孝燮介紹BABYMONSTER成員Pharita、Ahyeon及Rora演唱片中熱爆的主題曲《Golden》前，先以英語表示：「希望音樂帶領大家走向更好的未來，只要大家相信，勇氣就會大增，我們的音樂讓大家閃亮，我的聲音靜靜地傳播給這個城市及天上的星星。」

izna捧走「最喜愛冒起歌手」，「最佳編舞」及「最佳跳舞演出女團」由aespa憑《Whiplash》奪得。JO1奪得「FAVORITE ASIAN ARTIST」，領獎時成員白岩瑠姬用廣東話向香港人送上慰問：「嗰啲喺來自大埔受影響嘅人，致以深切嘅慰問，希望大家早啲走出傷痛。」

MAMA 2025丨ZEROBASEONE致敬《重慶森林》

男團ZEROBASEONE表演《追尋花影 INTRO+Doctor! Doctor!》時，特別拍下一段向《重慶森林》致敬的影片，當中成員以廣東話台詞，穿梭於香港不同地方，非常有驚喜。ZEROBASEONE再獲頒「全球KCONERS' CHOICE」，內地成員章昊以廣東話表示：「再次希望大家可以平平安安，多謝大家。」最佳OST再由《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》奪得。此曲之前已贏得「年度音樂視野獎」，電影導演Maggie Kang先向香港受害者致以慰問，她指很難得登上MAMA舞台，最後她在台上玩自拍。李政宰化身新聞主播拍片亮相。G-DRAGON壓軸演出，一連表演3首歌曲，包括《DRAMA》、《HEARTBREAKER》、《無題》。

今年MAMA分為兩日進行，今晚演出的歌手、團體有「GD」G-DRAGON（權志龍）、CORTIS、Stray Kids、TXT、aespa、RIIZE、ALLDAY PROJECT、ZEROBASEONE、izna、JO1、KickFlip、IDID、TOMORROW X TOGETHER及日本街舞新星Kyoka。