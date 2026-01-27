Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎

影視圈
更新時間：09:00 2026-01-27 HKT
發佈時間：09:00 2026-01-27 HKT

兩屆香港金像影后斯琴高娃，曾憑《似水流年》獲封最佳金主角，到08年她最憑《姨媽的後現代生活》封后，她在此作演一位情迷騙子周潤發的年邁婦人，演出絲絲入扣，奪獎實至名歸。近年因第三任丈夫、華裔音樂家陳亮聲離世，斯琴高娃回歸內地生活，她日前迎來76歲生日，劇組為她溫馨慶祝，其最新的狀態引起網絡熱議。

斯琴高娃最新狀態嚇人？

從曝光的生日會照片可見，斯琴高娃頂著一頭亮鉑金色的假髮，戴著時尚的皇冠頭飾，精神看似不錯。然而，她的妝容卻成為焦點：臉上塗抹得非常白皙，與脖子形成鮮明色差，再配上一抹極其鮮豔的紅色唇膏，強烈的對比讓部分網民直呼「驚悚」、「難以辨認」。照片中，她雖然手捧鮮花，面帶微笑，但在特定光線下，妝容顯得有些突兀。

相關閱讀：兩屆香港金像影后狀況令人唏噓  坐輪椅木無表情頭髮稀疏  第三任丈夫離世打擊沉重

斯琴高娃出行仍需攙扶

但亦有網民持不同意見，認為這個新形象比她去年被拍到的憔悴模樣要好得多，化妝至少起到了減齡作用，看起來更顯年輕活力。值得欣慰的是，斯琴高娃的身體狀況似乎有了明顯好轉。去年，她曾被拍到在機場需以輪椅代步，神情落寞，健康狀況令人擔憂。而近日的照片中，除了生日會外，還有一張她在外景地被人攙扶行走的畫面。儘管出入仍需旁人協助，但能夠站立行走並重新投入拍攝工作，已足證其身體正在康復，展現了積極的改善。

斯琴高娃曾為事業墮胎

1985年，斯琴高娃憑《似水流年》成為史上首位奪得金像影后的內地女演員。2007年，她與周潤發合作《姨媽的後現代生活》再次封后，奠定了她在華語影壇的崇高地位。不過斯琴高娃的感情生活卻相當崎嶇，她經歷過三段婚姻，第一段因前夫希望她回歸家庭而告終。第二段婚姻中，為了爭取電影《歸心似箭》的主演角色，當時已懷孕的她忍痛選擇了墮胎，最終這段婚姻也以離婚收場，可見她為演藝事業付出了巨大犧牲。

斯琴高娃經歷喪夫之痛

1986年，斯琴高娃與音樂指揮家陳亮聲結婚，終於覓得真愛。她為愛移居瑞士，甚至放棄了「國家一級演員」的稱號。不幸的是，丈夫陳亮聲於2022年因癌症離世，對她造成了沉重打擊。喪夫後，她選擇回國，生活一度極為低調。如今能克服傷痛與健康問題，重返她熱愛一生的演藝舞台，其堅韌精神令人敬佩。

相關閱讀：周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？

邵音音75歲生日盛況：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
23小時前
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
15小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
03:05
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
社會
22小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
關稅戰｜特朗普突加徵南韓關稅至25%  指未有履行協議
關稅戰｜特朗普突加徵南韓關稅至25%  指未有履行協議
即時國際
3小時前
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
突發
10小時前
鄭丹瑞大女鄭瑤中門大開影性感孕照 盡騷赤裸巨肚豐滿上圍藏不住 首次懷孕驚爆嘔血
鄭丹瑞大女鄭瑤中門大開影性感孕照 盡騷赤裸巨肚豐滿上圍藏不住 首次懷孕驚爆嘔血
影視圈
13小時前
大疆無人機在商用領域佔據極大市場。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍機全程直播？ 網民吵翻天
即時國際
13小時前
男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯  6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯
食用安全
20小時前