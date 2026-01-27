「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎

兩屆香港金像影后斯琴高娃，曾憑《似水流年》獲封最佳金主角，到08年她最憑《姨媽的後現代生活》封后，她在此作演一位情迷騙子周潤發的年邁婦人，演出絲絲入扣，奪獎實至名歸。近年因第三任丈夫、華裔音樂家陳亮聲離世，斯琴高娃回歸內地生活，她日前迎來76歲生日，劇組為她溫馨慶祝，其最新的狀態引起網絡熱議。

斯琴高娃最新狀態嚇人？

從曝光的生日會照片可見，斯琴高娃頂著一頭亮鉑金色的假髮，戴著時尚的皇冠頭飾，精神看似不錯。然而，她的妝容卻成為焦點：臉上塗抹得非常白皙，與脖子形成鮮明色差，再配上一抹極其鮮豔的紅色唇膏，強烈的對比讓部分網民直呼「驚悚」、「難以辨認」。照片中，她雖然手捧鮮花，面帶微笑，但在特定光線下，妝容顯得有些突兀。

斯琴高娃出行仍需攙扶

但亦有網民持不同意見，認為這個新形象比她去年被拍到的憔悴模樣要好得多，化妝至少起到了減齡作用，看起來更顯年輕活力。值得欣慰的是，斯琴高娃的身體狀況似乎有了明顯好轉。去年，她曾被拍到在機場需以輪椅代步，神情落寞，健康狀況令人擔憂。而近日的照片中，除了生日會外，還有一張她在外景地被人攙扶行走的畫面。儘管出入仍需旁人協助，但能夠站立行走並重新投入拍攝工作，已足證其身體正在康復，展現了積極的改善。

斯琴高娃曾為事業墮胎

1985年，斯琴高娃憑《似水流年》成為史上首位奪得金像影后的內地女演員。2007年，她與周潤發合作《姨媽的後現代生活》再次封后，奠定了她在華語影壇的崇高地位。不過斯琴高娃的感情生活卻相當崎嶇，她經歷過三段婚姻，第一段因前夫希望她回歸家庭而告終。第二段婚姻中，為了爭取電影《歸心似箭》的主演角色，當時已懷孕的她忍痛選擇了墮胎，最終這段婚姻也以離婚收場，可見她為演藝事業付出了巨大犧牲。

斯琴高娃經歷喪夫之痛

1986年，斯琴高娃與音樂指揮家陳亮聲結婚，終於覓得真愛。她為愛移居瑞士，甚至放棄了「國家一級演員」的稱號。不幸的是，丈夫陳亮聲於2022年因癌症離世，對她造成了沉重打擊。喪夫後，她選擇回國，生活一度極為低調。如今能克服傷痛與健康問題，重返她熱愛一生的演藝舞台，其堅韌精神令人敬佩。

