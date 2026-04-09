東張西望｜港女哭訴內地丈夫出軌召妓  攞完居留權金屋藏嬌  老婆北上踢竇大巴摑渣男

今晚《東張西望》報道，化名李女士的中年港女，2016年跟內地按腳男結婚，之後發現這位男士出軌、召妓、金嬌藏嬌，自己下體更染上真菌。李女士今次報東張是要揭穿這名負心漢的真面目，她於鏡頭前哭訴老公欺騙她的感情，和她結婚只想取得單程證於香港居留。李女士表示，每晚睡覺都會輾轉難眠，半夜醒來都不知何去何從。

李女士哭訴遭內地老公呃感情

李女士於內地番禺按摩，結識了這位按摩師傳，之後雙方發展感情並於2016年結婚，李女士的女兒更充當見證人。只想老來有伴、之後過簡單日子的李女士，卻不幸遇上渣男。李女士先是從老公手機中，發現他跟陌生女子的赤裸親密照片，老公之後攞刀誓神劈願，並寫保證書指下不為例，終於令李女士心軟原諒，更和老公到湖南做單程證手續。

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李女士下體痕癢疑丈夫搞三搞四

21年李女士的丈夫終於可在香港居住，因為未能找到工作，李女士不止要養老公，連其兒子也要供養。翌年丈夫於李女士的敦促下於地盤工作，之後老公曾瞞着李女士，收錢為超速駕駛的犯法人士頂包，令李女士震怒。之後李女士更發現自己下體極度痕癢，看醫生下被告知染上真菌，李女士已懷疑另一半在外「搞三搞四」：「如果兩公婆係正常嘅話，冇理由會咁痕」。

李女士丈夫內地金屋藏嬌

之後丈夫表示因為地盤工作關係，要於天水圍租屋住。但一天李女士卻於街上遇見老公並非在天水圍。晚上丈夫回家後不久就再次出門口，李女士立即尾隨：「嗰陣我成個癲婆咁，着住條睡裙通街跑！」，最後丈夫原來瞞着她上了內地。這次未能揭發老公的去向，李女士之後就託內地朋友去追查，竟發現其丈夫於內地竟然包養小三，大街大巷跟小三拖手行為非常親密，更揭發了其丈夫「金屋藏嬌」的位置。

李女士大巴掌摑丈夫

李女士勃然大怒，約朋友返內地「踢竇」，苦等良久終於見到丈夫和小三手拖手出現，之後究竟會發生甚麼事呢？而東張亦找到其丈夫，和李女士三口六面講清楚，期間李女士不禁大巴掌摑老公，相關內容將於明天《東張西望》播出。

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