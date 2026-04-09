正義女神｜蔡景行演活衰格少年犯 演技獲讚竟被批「阿伯聲」趕客 網民鼓勵做「陳豪2.0」

由TVB與優酷聯合製作的法律劇集《正義女神》近日於翡翠台熱播中，《正義女神》由佘詩曼、譚耀文、許紹雄、陳煒、周嘉洛、馬貫東、蔣祖曼、戴祖儀等主演，一眾「少年犯」的表現亦掀起討論。日前播出的「離島3害案」中，殺害同輩的少年犯「巫奕晨」的蔡景行（行仔），衰格演技引起網民討論，不過網民更關注他的聲音，直指非常「趕客」。

蔡景行演技獲讚卻被批聲音趕客

25歲的蔡景行在近期熱播的《正義女神》中，他飾演「離島3害案」的少年犯「巫奕晨」，不少網民讚他演技不錯，具可塑性。然而，蔡景行的聲線問題也成為了網民熱議的焦點。不少觀眾指出他的聲音「好難頂」，形容其沙啞的聲線與初出道時的陳豪非常相似，直言「趕客」。在Threads的討論貼文中，有網民表示：「佢把聲真係頂級難聽」、「佢個樣後生但把聲好似阿伯」、「把聲真係要搞搞佢」。

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網民鼓勵蔡景行改善聲音問題

儘管聲音成為負評的導火線，但亦有大量網民力撐蔡景行，認為瑕不掩瑜。許多觀眾讚賞他在綜藝及主持工作中的表現，認為他夠風趣幽默，表示：「見過佢真人，都有禮貌㗎！」更有網民鼓勵他正視並改善聲音問題，認為他潛力無限，若能克服此障礙，有望成為「陳豪2.0」。

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蔡景行模仿劉德華彈起

蔡景行有「元朗劉華」之稱，中五畢業後一直追逐演藝夢，其表演天賦早在中學時期已展露無遺，曾包辦校內話劇及歌唱比賽冠軍。自2022年正式加入TVB後，他參演了《回歸》、《隱門》等劇集，不斷累積經驗。直到2024年，他迎來了事業的轉捩點，在綜藝節目《福祿壽訓練學院》中，憑藉模仿劉德華而一炮而紅，成為導師李思捷隊的亮眼成員，從此機會不斷。

今年，蔡景行在演藝圈的發展可謂相當全面。在綜藝方面，他獲安排主持《美食新聞報道》等節目，其風趣搞鬼的風格大獲好評，展現出色的主持潛力。戲劇方面，他亦參與了《麻雀樂團》、《愛·回家之開心速遞》及《反黑英雄》等多部劇集。

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