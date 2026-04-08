陳煒原來係「御用罪犯之母」 最少六部劇集中子女接連出事 網民：教出好多犯人丨正義女神

TVB熱播劇《正義女神》近期掀起全城追劇潮，其中，由陳煒飾演的「高淑樺」與新人劉倬昕反串飾演的兒子「高成彬」之間，一段由互相包庇到最終決裂的母子關係，成為網民熱烈討論的焦點。 尤其在法庭上，陳煒僅用眼神和微表情，就將一個母親的絕望、心碎與愧疚演繹得淋漓盡致，讓大批觀眾為之動容，紛紛留言力撐她登上今年的視后寶座。

陳煒演出多部劇集子女沒好下場

過往陳煒曾多次在劇集飾演媽媽的角色，不過有網民稱過往飾演陳煒的仔女， 都會成為罪犯、嫌疑犯與及被告，包括： 楊凱博、丘梓謙、劉倬昕（女扮男）、岑麗香（繼女）、周嘉洛和吳偉豪等等，有網民笑稱她為「罪犯之母」，留言表示：「煒哥成日教啲罪犯出嚟。」、「原來煒哥教出好多犯人」、「咁即係煒哥先係『惡魔』」。

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陳煒演出《正義女神》成熱爆人物

陳煒今次演出在Threads成為熱爆人物，除了有開PO討論這段虐心的母子關係外，還有人發現過往飾演陳煒的仔女， 都會成為罪犯、嫌疑犯與及被告：「2026《正義女神》『高成彬』劉卓昕）坐監；2026《非常檢控觀》 陳煒飾演嘅「王頌星」大律師個仔『包家勉』丘梓謙坐監；2022《黯夜守護者》 陳煒飾演嘅『方梓翹』警長個仔『何子俊』楊凱博涉及不良少年死亡案被帶回警署接受調查；2022《回歸》陳煒飾演嘅粵德居餐飲集團CEO『鄧麗娟』兩個仔『區家謙』吳偉豪飾、『區家健』周嘉洛一度喺法庭上同『鄧麗娟』對薄公堂，後嚟和好。2016《火線下的江湖大佬》陳煒飾演嘅咀爽爽茶餐廳老闆娘『蘇佑琳』繼女『何寛心』岑麗香曾經短暫坐監但冇事。」

網民笑言：這個家嫂腳頭唔多好

有網民笑言：「這個家嫂腳頭唔多好。」還有人說：「這概率實在高的嚇人」、「飾演陳煒的仔女，都會經歷坐監嘅一幕」、「可以拍套戲，搵陳煒個女綁架宣萱，害死羅樂林，最後由吳卓羲拘捕佢個女」、「所以她最適合做瑤池聖母」、「咁陳煒都幾勁，唔會因演奸角令人討厭的演員」。

陳煒今次《正義女神》中飾演的大狀「高淑樺」，因擅長利用法律漏洞為當事人脱罪，被視為法律界的長勝將軍。首集其14歲兒子「高成彬」劉倬昕捲入少年天台謀殺案，「高淑樺」陳煒不惜顛倒黑白為兒子辯護，成功逃過法律制裁，可惜「高成彬」劉倬昕在「張景翔」馮皓揚被殺案提交關鍵證據，大義滅親指證兒子才是真正的兇手，最後「高淑樺」陳煒獨自在法庭爆喊，令不少網民心酸：「最痛唔係喊，係想喊但忍到淚光閃閃。」、「高淑樺呢個角色，畀陳煒演活咗。」、「呢幕睇到喊到收唔到聲。」甚至有人說：「媽咪真的值得一個視后。」

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