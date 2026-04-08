李泳漢反擊爸爸指控：欺負死人 稱有施明不滿新抱證據 斥李家鼎抹黑親兒

施明上月病逝，長子李泳漢處理亡母身後事同時，卻爆出不少家事，掀起一場家庭糾紛。施明的前夫李家鼎（鼎爺）今日（8日）公開回應長子李泳漢的多項指控，令家事再度掀起討論。李泳漢今日接受傳媒訪問時，全盤否認父親指他阻撓施明出席細仔李泳豪婚禮的說法，並反指父親正欺負已故的施明。他認為父親一直受到弟弟李泳豪及其妻子的操控，才會發表不實言論，令他心痛欲絕，並表示他亦是李家鼎的兒子，被李家鼎如此對待感傷心，他說：「點解個老竇可以咁樣，為咗泳豪個女人咁過份抹黑我，傷害我名聲。」

李泳漢稱所有親戚皆未被邀赴李泳豪婚禮

針對被指曾阻止母親施明出席李泳豪婚禮，更揚言要「打死」施明一事，李泳漢提出強烈反駁。他聲稱自己手握人證和物證，足以證明母親施明本身就不喜歡李泳豪的老婆林妤謙（Agnes）。他更透露，當時不單是母親沒有被邀請，而是所有親戚朋友都沒有被邀請出席，因此不存在他威脅或阻止任何人參加婚禮的可能性，以此來駁斥對他的不實指控。

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李泳漢反對李泳豪與弟婦送殯

對於弟弟李泳豪計劃攜老婆出席母親施明喪禮的決定，李泳漢表達了明確的反對立場。他強調，不希望「嗰個女人」出現在喪禮上，是母親施明生前的最後意願，懇請弟弟能尊重亡母。李泳漢認為，弟弟此舉只是為了讓妻子能名正言順得到一個身份，完全沒有顧及母親的感受。他再三表示自己所言均有證據支持，希望能還自己一個清白。

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