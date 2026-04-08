吳家樂爆李家鼎私下常憂心細仔李泳豪：又畀人蝦 揭李泳漢「操控論」可信性

資深藝人施明離世，觸發前夫「鼎爺」李家鼎與雙胞胎兒子李泳漢、李泳豪之間的家庭糾紛，事件持續引發網民熱議。長子李泳漢連日公開指控弟弟李泳豪「操控」老父，甚至爆出他曾向李家鼎索取三百萬元，引發「分身家」的疑雲。對此，與李家鼎父子交情深厚的吳家樂，在網上節目《娛樂好好玩》中力撐李泳豪為人單純孝順，更揭露李家鼎私下極度痛愛兒子，經常憂心忡忡地表示怕他「又被人欺負」。

李家鼎三父子是非不斷

施明離世後，李家三父子的是非不斷。長子李泳漢安排母親身後事，但李家鼎與幼子李泳豪卻未能參與，李泳漢不但指控弟弟李泳豪操控爸爸李家鼎，阻止老父外出，更指施明生前沒有承認李泳豪台妻的新抱身份，因此拒絕李泳豪的老婆親臨靈堂送殯。

相關閱讀：李泳漢被揭「雙面人」遭舊鄰居爆裝CCTV擾民侵私癮 無視鄰居非語言障礙：單位常傳激烈爭吵聲

李家鼎常憂細仔李泳豪遭欺負

對此，與李家鼎父子相熟的吳家樂在節目中透露，李家鼎私下是一位非常疼愛兒子的父親。他回憶道，李家鼎常向他吐露心事，言談間充滿對細仔李泳豪的關愛和擔憂：「哎呀，我個仔呀……又畀人蝦！」吳家樂形容，李家鼎對細仔李泳豪的疼愛是「錫到燶」，完全不像外界看到的硬漢形象。

相關閱讀：李家鼎兩子反目 《東周刊》獨家爆施明離世揭家醜 李泳漢爆「分身家」內幕狂轟弟婦

吳家樂證李泳豪沒有操控李家鼎

基於這份了解，吳家樂對李泳漢的「操控論」可信性提出質疑。他表示，李泳豪與父親李家鼎的關係極好，父子情深，李泳豪本人也十分孝順。吳家樂說：「我認識嘅豪仔，係一個好純品嘅人，好錫爸爸，鼎爺亦都好錫呢個仔。」他認為，根據網民的留言和反應，大家心中對事件已有判斷。

吳家樂更以親身經歷為李泳豪的品格作證，憶述過去拍戲時，李家鼎和李泳豪父子倆曾不收工資，主動保護他和其他演員，確保大家在拍攝騎馬等危險場面時的安全，他大讚他們擁有無私的精神。他強調，李泳豪年輕時的性格火爆，但近年已經好成熟，從他對外界的回應可見，他不欲將家事放大，選擇低調處理。吳家樂對好友一家陷入如此境地表示惋惜，並呼籲外界給予他們空間，希望這場家庭風波能早日平息。

相關閱讀：李泳豪再度回應家庭糾紛 仍未收到亡母施明喪禮詳情通知 被兄李泳漢爆「分身家」？