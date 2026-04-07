李家鼎兩子反目 《東周刊》獨家爆施明離世揭家醜 李泳漢爆「分身家」內幕狂轟弟婦

施明於3月21日因肺炎離世，享年74歲。本應是家人哀痛告別的時刻，卻意外爆出家庭內部矛盾。施明與前夫李家鼎（鼎爺）所生的一對孖仔李泳漢與李泳豪近日公開決裂，互相指控，將家事攤開在公眾面前引發熱議。最新一期《東周刊》獨家爆事件經過，導火線源於李泳豪痛訴，因哥哥李泳漢的阻撓，他連母親最後一面也無法見到，這份遺憾演變成兄弟間無法化解的恩怨。

李泳漢與李泳豪互相指控

李泳豪向外界表示，在母親施明生命的最後兩年，哥哥李泳漢利用「監護令」剝奪了他探望母親的權利，使母子完全隔絕。他憶述自己多次奔走於各大醫院，卻始終無法得知母親的消息，甚至報警求助亦無果，最終造成天人永隔的終身遺憾。對此，李泳漢反駁稱，自己所為皆是遵從母親遺願，並將矛頭直指弟婦Agnes（林妤謙），認為她正是破壞家庭和睦的始作俑者。李泳漢怒斥，弟弟的婚禮未有正式邀請母親施明出席，令母親含怨受辱，因此他堅決反對Agnes踏入靈堂半步，以維護亡母最後的尊嚴。

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李泳漢爆「分身家」內幕

罵戰升級，李泳漢更爆出驚人內幕，指控李泳豪夫婦曾向父親李家鼎索取300萬元「分身家」，並對父親的行蹤進行嚴密監控。他聲稱，鼎爺曾致電向他求救，申訴生活失去自由。然而，面對兒子們的紛爭，李家鼎選擇站在細仔李泳豪一方，公開表示家人應整齊出席喪禮，並勸告大仔「唔好搞咁多事」。李家鼎近年因健康問題暴瘦，如今再添上兒子兄弟鬩牆的錐心之痛，讓這場家庭悲劇更添幾分唏噓。

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