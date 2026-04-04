施明離世丨李泳漢句句有骨寸細佬：弟婦入門頭家就散咗 通話紀錄揭封鎖李泳豪真相

李家鼎的74歲前妻施明因肺炎病逝，剛過兩星期，連日卻爆出一對雙胞胎兒子為喪禮問題各執一詞，更演變成家庭紛爭，連父親李家鼎亦被波及。李泳豪昨日（3日）打破沉默，指控兄長李泳漢利用法律手段，行使監護令阻止母子見面長達逾一年，又被踢出家族群組、電話遭到封鎖，李泳漢全盤否認指控，認為胞弟急於「洗底」才出此下策。

鄧梓鋒對於施明身後事安排情況，作為施明的妹夫的他，以短訊回覆「星島頭條」表示：「暫時未知時間日期。」談到太太對於施明離世，問到心情是否平伏？鄧梓鋒指太太一切安好，心情平伏。至於會否擔心李泳漢和李泳豪不和，身為姨丈的鄧梓鋒則謂：「佢哋兄弟之間嘅事我唔清楚，不過最重要係同施明姐做一場有尊嚴嘅送別儀式。」

李泳漢希望李泳豪盡兒子責任

李泳豪近日透露被李泳漢以監護令，阻止自己及父親李家鼎探望施明，更曾為問題而報案，但警方因監護令屬家庭事務，而無法介入。李泳豪為了解母親施明的喪禮安排，要用無法識別的電話才聯絡上李泳漢。對於李泳豪的指控，李泳漢表示兩兄弟關係破裂，仍希望對方可以盡兒子的責任，所以不會阻撓李泳豪探望母親。

李泳漢指李泳豪本末倒置

李泳漢表示過去兩年，母親不是在醫院就是在家中，李泳豪知道施明的屋企地址，只是母親生前曾講明不想見到李泳豪的老婆Agnes，所以李泳豪沒有上門探望媽媽，李泳漢指李泳豪本末倒置，因為選擇老婆而不理母親，才會兩母子沒有見面。

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至於李泳豪所指電話被封鎖無法聯絡，要用無法識別電話才「成功」，李泳漢直斥荒謬，表示自己從來沒有「拉黑」弟弟，反而從2021年起自己被對方封鎖所有聯絡方式，更指如果是自己主動封鎖李泳豪，日前對方根本無法與他聯絡。

李泳豪稱被李泳豪抹黑

李泳漢為證明自己所言屬實，向傳媒展示於4月2日曾收到李泳豪來電的電話紀錄，上面清楚顯示李泳豪用自己的手提號碼聯絡。李泳漢續稱如現時李泳豪以其所講用無法識別電話聯絡自己，接聽後都可以即時收線。李泳漢還表示已向李泳豪交代母親施明的後事安排，而且承諾有確定日子會第一時間通知對方，不明白李泳豪為何要抹黑自己。

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提到父親李家鼎曾希望施明的喪禮，一家人能夠「齊齊整整」送別，當中包括李泳豪夫婦，而李泳豪亦透露會與太太一同送母親最後一程。李泳漢無奈表示與李泳豪未知何時才能和解，但李泳豪是施明的兒子，他不會阻止對方出席母親喪禮，但弟婦絕不能現身，因為是母親的意願，亦是底線。

李泳漢大呻「天理何在」

李泳漢又句句有骨回應李泳豪指兄嫂不喜歡其妻，認為他與太太對弟婦的態度不重要，最緊要李泳豪鍾意便可以，還爆料太太原本不認識Agnes，當時是對方透過其妻的社交網主動結識，不久後便見到Agnes與李泳豪拍拖，然後「頭家就咁散咗」。李泳漢無奈表示李泳豪與Agnes拍拖前，一家人的關係好好好開心，直斥Agnes「呢個人明顯嚟整散你頭家」，李泳漢表示不明白有人連母親的最後意願都置之不理，卻獲得同情，自己只是尊重母親意願，為何一直被針對，李泳漢大呻「天理何在」。

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