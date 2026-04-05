Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李泳豪再度回應家庭糾紛 仍未收到亡母施明喪禮詳情通知 被兄李泳漢爆「分身家」？

影視圈
更新時間：18:14 2026-04-05 HKT
發佈時間：18:14 2026-04-05 HKT

李家鼎（鼎爺）前妻施明病逝後，其雙胞胎兒子李泳漢與李泳豪就家事隔空互相指責，並越演越烈。哥哥李泳漢早前曾公開表示不歡迎弟弟李泳豪的太太Agnes到靈堂，更指媽媽施明生前沒有承認Agnes的新抱身份。其後李泳豪發聲，指控哥哥李泳漢利用法律手段阻止他與父親探望母親長達一年，並稱自己無法得知母親的喪禮安排，而李家鼎亦指施明離世後才獲通知死訊。事件更牽涉父親李家鼎，李泳漢反指李泳豪曾向父親索取300萬疑想「分身家」，令家族糾紛變得更加複雜。李泳豪今日（5日）以短訊回覆《星島頭條》，對哥哥的說法表示：「不回應了」，至於施明的喪禮安排，他指：「仍未收到通知」。

李泳漢斥李泳豪為妻不理媽媽

對於弟弟的指控，哥哥李泳漢全盤否認，並揭露兄弟關係破裂的內情。他澄清，母親施明生前已表明不想見到李泳豪的妻子Agnes，是李泳豪「揀老婆唔理阿媽」，才導致母子未能見面。李泳漢更出示通話紀錄，證明自己從未封鎖弟弟。他強調，尊重母親遺願是他的底線，因此李泳豪可以出席喪禮，但弟婦Agnes絕不能現身。李泳漢痛心地表示，Agnes的出現導致「頭家散咗」，不明白為何自己堅守母親意願卻反被針對，大呻「天理何在」。作為姨丈的鄧梓鋒則表示，不清楚兄弟間的事，只希望施明能有一個莊嚴的告別儀式。

相關閱讀：施明離世丨李泳漢句句有骨寸細佬：弟婦入門頭家就散咗 通話紀錄揭封鎖李泳豪真相

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
12小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
3小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
12小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
23小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
19小時前
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
16小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT