李泳豪再度回應家庭糾紛 仍未收到亡母施明喪禮詳情通知 被兄李泳漢爆「分身家」？

李家鼎（鼎爺）前妻施明病逝後，其雙胞胎兒子李泳漢與李泳豪就家事隔空互相指責，並越演越烈。哥哥李泳漢早前曾公開表示不歡迎弟弟李泳豪的太太Agnes到靈堂，更指媽媽施明生前沒有承認Agnes的新抱身份。其後李泳豪發聲，指控哥哥李泳漢利用法律手段阻止他與父親探望母親長達一年，並稱自己無法得知母親的喪禮安排，而李家鼎亦指施明離世後才獲通知死訊。事件更牽涉父親李家鼎，李泳漢反指李泳豪曾向父親索取300萬疑想「分身家」，令家族糾紛變得更加複雜。李泳豪今日（5日）以短訊回覆《星島頭條》，對哥哥的說法表示：「不回應了」，至於施明的喪禮安排，他指：「仍未收到通知」。

李泳漢斥李泳豪為妻不理媽媽

對於弟弟的指控，哥哥李泳漢全盤否認，並揭露兄弟關係破裂的內情。他澄清，母親施明生前已表明不想見到李泳豪的妻子Agnes，是李泳豪「揀老婆唔理阿媽」，才導致母子未能見面。李泳漢更出示通話紀錄，證明自己從未封鎖弟弟。他強調，尊重母親遺願是他的底線，因此李泳豪可以出席喪禮，但弟婦Agnes絕不能現身。李泳漢痛心地表示，Agnes的出現導致「頭家散咗」，不明白為何自己堅守母親意願卻反被針對，大呻「天理何在」。作為姨丈的鄧梓鋒則表示，不清楚兄弟間的事，只希望施明能有一個莊嚴的告別儀式。

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