李泳漢被揭「雙面人」遭舊鄰居爆裝CCTV擾民侵私癮 無視鄰居非語言障礙：單位常傳激烈爭吵聲

「鼎爺」李家鼎前妻施明於今年3月21日離世，享年74歲。施明喪禮的安排爆發大孖李泳漢與細孖李泳豪隔空互數不是，關係徹底決裂。一波一平，一波又起，前康宏環球董事局主席王利民（Quincy）他日前在個人社交平台發文，揭露李泳漢一家暫住期間的種種行徑，私裝CCTV監控鄰里兼在後樓梯堆積大量垃圾。

李泳漢避談被稱「監控」老竇只想送別亡母

大孖李泳漢為亡母打點喪禮事宜，期間突稱遵從母親遺願「不歡迎Agnes（弟婦）」出席喪禮，他更聲淚俱下指控弟弟「揀老婆唔理阿媽」，更驚爆對方曾向父親李家鼎索取300萬，並有「監控」父親之嫌。李泳豪其後稱早已被踢出家族群組、電話被封鎖，甚至被李泳漢以法律上的「監護令」阻止探望母親長達一年多，但他直言：「只想送媽媽最後一程。」

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王利民稱新鄰居進駐後發生「微妙」變化

大孖李泳漢曾反擊弟弟李泳豪公開表示過去一年多未能跟母親施明聯絡，李泳漢斥弟弟本末倒置，表示對方因母親不願見Agnes而不探望，又稱爸爸李家鼎曾向他求助，稱被李泳豪夫婦監控，外出亦需對方同意，李泳豪未有再為事件再回應，只說：「只想送媽媽最後一程。」事件曝光後，前康宏環球董事局主席王利民（Quincy）日前在其個人FB王利民發文中分享年前與新鄰居進駐後發生了「微妙」變化，發現新鄰居的單位的門外及後梯門前竟安裝多個攝錄鏡頭（CCTV），覆蓋範圍包括往電梯的通道，當中包括是其家門外及出入必經的公共空間。王利民在文中沒有指名道姓，但他轉發一篇有關李泳漢的報道，內文提及李泳漢稱曾收過李家鼎爺致電求救，聲稱被泳豪夫婦嚴密監控，連外出買餸都要獲批，報道亦有指兩年前李泳漢一家因祖屋「涵碧別墅」裝修，遷入畢架山道碧華閣暫住。

王利民稱該單位常傳異常激烈的爭吵聲

已經在該大廈居住近廿年的王利民說：「年前有新鄰居搬進，現代鄰里關係本不復再，更何況睦鄰。各家自掃，無可厚非，就算早上咁啱喺𨋢口碰面，輕喚（以我音量應清楚可聞）早晨，對方（疫情過後仍長戴口罩的男戶主）充耳未聞也只怪自己多此一舉。及後方知其並無語言障礙，因該單位常傳異常激烈，隔牆也是清楚可辨的爭吵聲。」王利民又稱大廈兩梯六伙，每邊後梯設大垃圾桶予相連三戶共用，本來一直都相安無事，但自從新鄰進駐後，連倒垃圾都要忐忑一番：「事關三戶另一已係吉屋（有垃圾？咪嚇我啦！）惟每晚，係每晚後梯都堆積如山（有圖，之前其實留影佐證不勝其數，咁啱仍存檔呢兩張已係最克制有品）自此我都要攝手攝腳移步往另邊後梯，安放吾家兩口好幾日方儲埋一小袋未能回收的廢物。」

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王利民曾為事件向大廈首席保安反映

王利民曾為事件向大廈首席保安反映：「未果，然知背景，原來係名人（失敬，實有眼不識），難怪不屑與啲凡夫街坊打招呼。去年中返家，赫然發覺其門外及後梯門前竟私裝攝錄鏡頭，CCTV覆蓋範圍包括往電梯通道，即都係我家門外及出入必經！！唔知呢啲係咪『監控』呢？？事非得已，只有直報管理公司，但都要擾攘一時方自行拆除。猶幸無耐其全家（我都見過兩位相當可愛嘅小朋友，同一位包到冚晒，要以輪椅代步的女士）遷出，只剩孤零惹憐的垃圾桶。我對娛樂新聞，還有他人家事從來興趣索然，卻可沒想到這刻對照人設會有感而書。」

網民嘲「有天眼通都要安CCTV」

不少網民在王利民的發文下留言，有人說：「楊CK講過佢哋養好多狗，但又唔理，成日掃C...當佢工人。」、「有天眼通都要安CCTV。」、「雖然家家有本難唸的經，應該俾媽媽好安慰咁上天堂。」、「我都等緊有冇鄰居爆料，點知真係有。」亦有人說：「反而想八卦爭吵內容…………男跟老婆吵，還跟母親吵？」王利民只說：「只辨有男女聲。」還有人問：「搬咗？個仔似乎一直係住施明間屋，但樓主話佢都住咗廿年，為何是新鄰？」王利民則說：「佢係下街新搬上街，無耐再搬返落下街（據保安說）。」