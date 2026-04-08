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李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好

影視圈
更新時間：19:19 2026-04-08 HKT
發佈時間：19:19 2026-04-08 HKT

已故藝人施明逝世後，其家庭糾紛愈演愈烈。前夫李家鼎（鼎爺）終於打破連日沉默，在長子李泳漢公布喪禮安排後，向傳媒爆出驚人內幕。李家鼎強烈反駁李泳漢稱「弟婦林妤謙（Agnes）未邀請母親施明出席婚禮」的指控，直斥：「無咁嘅事」，並力證施明與新抱關係良好。他更驚爆，當年施明本欲出席幼子李泳豪的婚禮，卻遭李泳漢威嚇：「你去，我就打X死你！」最終因畏懼而缺席，還原事件真相。

李家鼎揭長子李泳漢惡行

李家鼎透露，施明一直害怕大仔李泳漢的暴躁脾氣，家人為免觸動其神經，只好盡量遷就。可惜情況變本加厲，李泳漢後來甚至不准母親與他們飲茶，連電話聯絡也變得困難。李家鼎坦言，即使當年知道李泳漢阻止母親出席婚禮，也因不想家醜外揚而敢怒不敢言。他與施明離婚後關係依然良好，一直負責前妻的起居生活，甚至年前施明住所裝修，李家鼎亦一力承擔數十萬裝修費及暫住的租金。最令他遺憾的是，最終被長子攔阻，無法見到前妻最後一面，因此決定公開事件，不希望李泳漢繼續任意妄為。

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李家鼎盼能好好告別施明

隨著施明離世，李泳漢與李泳豪兩兄弟的恩怨亦浮上水面，成為全城熱話。長子李泳漢今日公布了母親的喪禮安排，將於4月22日假大圍寶福紀念館設靈，翌日出殯。對於有指自己遭細仔李泳漢監控呼喝，李家鼎表示並無其事。他表示，只希望能順利出席喪禮，好好送別前妻施明。

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