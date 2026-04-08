Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李泳漢發訃聞公布亡母施明喪禮詳情 曾明言拒李泳豪老婆送殯 豪仔認已收通知將攜妻出席

影視圈
更新時間：18:05 2026-04-08 HKT
發佈時間：18:05 2026-04-08 HKT

資深藝人施明（又名方寶儀）2026年3月21日不幸病逝。施明長子李泳漢今日（8日）正式發布訃聞，公布喪禮詳情。然而，施明離世後，前夫「鼎爺」李家鼎與雙胞胎兒子李泳漢、李泳豪之間的家庭糾紛愈演愈烈，李泳漢更公開表示，因亡母生前不承認弟婦林妤謙（Agnes）的身份，將拒絕她出席喪禮，為這場家庭風波再添話題。

李泳漢公布施明喪禮細節

施明長子李泳漢今日（8日）在facebook向外界公布了喪禮的詳細安排。根據訃聞內容，靈堂將設於大圍寶福紀念館四樓A妙如堂，於公曆4月22日（星期三）下午4時30分起設靈，並會以佛教密宗寧瑪派白玉傳承上師頌經招度。

翌日（4月23日）上午11時將舉行大殮儀式，儀式結束後，於上午11時半前出殯，靈柩隨即奉移富山火化場火化。喪禮由李泳漢一手操辦，李家鼎與細仔李泳豪、新抱林妤謙會否出席成為外界焦點。對於喪禮細節公布的內容，《星島頭條》聯絡李泳豪，他以短訊回覆表示已收到哥哥通知的訃聞。問到會否帶老婆林妤謙出席媽媽的喪禮，李泳豪坦言：「到時會同太太出席。」

相關閱讀：吳家樂爆李家鼎私下常憂心細仔李泳豪：又畀人蝦 揭李泳漢「操控論」可信性

李泳漢曾指控弟弟「操控老父」

自施明離世後，家庭內部矛盾迅速浮上水面。長子李泳漢連日來多次公開發聲，矛頭直指雙胞胎弟弟李泳豪。他指控李泳豪「操控」爸爸李家鼎，更爆出弟弟曾向李家鼎索取三百萬港元，引發外界對「分身家」的揣測。
事件的另一焦點，是李泳漢明確表示，將遵循母親遺願，拒絕弟婦林妤謙（Agnes）前來送殯，因為施明生前從未承認這位新抱。由於治喪事宜全由李泳漢負責，此番言論意味著林妤謙或將無法出席奶奶的喪禮，令這場家庭倫理大戲更加備受矚目。

訃聞全文如下：

先慈施明小姐（又名方寶儀），痛於公曆2026年3月21日不幸辭世，享齡七十六載，謹擇於公曆4月22日（星期三）下午4時30分，在大圍寶福紀念館四樓A妙如堂設靈，以佛教密宗寧瑪派白玉傳承上師頌經招度，翌日出殯於23日（星期四）上午11時大殮儀式，上午11半時前出殯，靈柩隨即奉移富山火化場火化。
親友可於大圍火車站G出口新強記酒家對面乘免費穿梭巴士2分鐘車程直達寶福紀念館。

哀此訃聞泣告

相關閱讀：李泳豪再度回應家庭糾紛 仍未收到亡母施明喪禮詳情通知 被兄李泳漢爆「分身家」？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
6小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
02:00
宏福苑聽證會︱宏泰消防水喉工聲稱水缸水掣由另一工人關閉 被大律師踢爆即改口：係我閂嘅
社會
6小時前
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
影視圈
6小時前
01:09
伊朗局勢｜美伊將於巴基斯坦談判 停火後首兩隻船舶通過霍爾木茲海峽︱持續更新
即時國際
23分鐘前
東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮
東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
宏福苑聽證會︱第二輪聆訊召開
宏福苑聽證會︱同意「只要大火前曾檢測 火警鐘響會救返好多人」 消防承辦商認有責︱持續更新
社會
2小時前
全紅嬋報警︱網暴不斷飽受精神傷害 二沙體育中心：反對畸形飯圈文化
全紅嬋報警︱網暴不斷飽受精神傷害 二沙體育中心：反對畸形飯圈文化
即時中國
5小時前
紅磡新海濱正式開放！270度無遮擋視維港美景 附出入口位置/前往方法
紅磡新海濱正式開放！270度無遮擋視維港美景 附出入口位置/前往方法
好去處
2026-04-07 13:15 HKT
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
2026-04-07 09:00 HKT