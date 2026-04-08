李泳漢發訃聞公布亡母施明喪禮詳情 曾明言拒李泳豪老婆送殯 豪仔認已收通知將攜妻出席

資深藝人施明（又名方寶儀）2026年3月21日不幸病逝。施明長子李泳漢今日（8日）正式發布訃聞，公布喪禮詳情。然而，施明離世後，前夫「鼎爺」李家鼎與雙胞胎兒子李泳漢、李泳豪之間的家庭糾紛愈演愈烈，李泳漢更公開表示，因亡母生前不承認弟婦林妤謙（Agnes）的身份，將拒絕她出席喪禮，為這場家庭風波再添話題。

李泳漢公布施明喪禮細節

施明長子李泳漢今日（8日）在facebook向外界公布了喪禮的詳細安排。根據訃聞內容，靈堂將設於大圍寶福紀念館四樓A妙如堂，於公曆4月22日（星期三）下午4時30分起設靈，並會以佛教密宗寧瑪派白玉傳承上師頌經招度。

翌日（4月23日）上午11時將舉行大殮儀式，儀式結束後，於上午11時半前出殯，靈柩隨即奉移富山火化場火化。喪禮由李泳漢一手操辦，李家鼎與細仔李泳豪、新抱林妤謙會否出席成為外界焦點。對於喪禮細節公布的內容，《星島頭條》聯絡李泳豪，他以短訊回覆表示已收到哥哥通知的訃聞。問到會否帶老婆林妤謙出席媽媽的喪禮，李泳豪坦言：「到時會同太太出席。」

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李泳漢曾指控弟弟「操控老父」

自施明離世後，家庭內部矛盾迅速浮上水面。長子李泳漢連日來多次公開發聲，矛頭直指雙胞胎弟弟李泳豪。他指控李泳豪「操控」爸爸李家鼎，更爆出弟弟曾向李家鼎索取三百萬港元，引發外界對「分身家」的揣測。

事件的另一焦點，是李泳漢明確表示，將遵循母親遺願，拒絕弟婦林妤謙（Agnes）前來送殯，因為施明生前從未承認這位新抱。由於治喪事宜全由李泳漢負責，此番言論意味著林妤謙或將無法出席奶奶的喪禮，令這場家庭倫理大戲更加備受矚目。

訃聞全文如下：

先慈施明小姐（又名方寶儀），痛於公曆2026年3月21日不幸辭世，享齡七十六載，謹擇於公曆4月22日（星期三）下午4時30分，在大圍寶福紀念館四樓A妙如堂設靈，以佛教密宗寧瑪派白玉傳承上師頌經招度，翌日出殯於23日（星期四）上午11時大殮儀式，上午11半時前出殯，靈柩隨即奉移富山火化場火化。

親友可於大圍火車站G出口新強記酒家對面乘免費穿梭巴士2分鐘車程直達寶福紀念館。

哀此訃聞泣告

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