曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子

曾志偉跨海追討積欠多年的電影酬勞，今日（8日）迎來關鍵判決。經台灣高等法院「更一審」審理，最終改判已故知名製片人裴祥泉的遺產繼承人，即其弟子、知名製片人邱瓈寬（寬姐），須向曾志偉賠償約5700萬元新台幣（約1400萬港幣）。這宗纏訟多年的討薪案，經過多番轉折，如今的判決讓曾志偉取得勝訴。

曾志偉為電影酬勞追討逾20年

這宗官司源於曾志偉早年在台灣拍攝多部電影的酬勞。他將在台灣的全部演藝報酬，全權委託給當時的資深製片人裴祥泉處理。雙方曾在2003年進行結算，確認裴祥泉應支付給曾志偉約1400萬港幣，但這筆款項直到2015年裴祥泉因病去世，都未能歸還。裴祥泉離世後遺下超過一億三千萬新台幣（約3200萬港幣）的遺產，並以代筆遺囑方式，將全部財產交由其愛徒邱瓈寬繼承。

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曾志偉法律追討之路一波三折

曾志偉自2018年起正式提起訴訟，但過程一波三折。台北地方法院一審時，曾志偉被判敗訴；然而，上訴至高等法院二審時，案情出現逆轉，改判曾志偉勝訴。案件經最高法院廢棄發回更審後，曾志偉將邱瓈寬追加為共同被告。如今判決出爐，法庭再次認定曾志偉勝訴，並由邱瓈寬承擔起這筆千萬港幣的賠償責任。不過，全案目前仍可再上訴。

「寬姐」邱瓈寬被譽為「天后推手」

在此案中被判決需賠償的邱瓈寬，是華人演藝圈中極具份量的幕後推手，人稱「寬姐」。 她不僅是王牌經理人，也擔任電影製片與導演，以其豪爽直率的風格和廣闊的人脈著稱。早年她跟隨朱延平導演從場記做起，一路晉升至製片，後來更將事業版圖擴展至藝人管理，成功捧紅王菲、那英等天后級巨星，被譽為「巨星推手」。

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曾志偉與邱瓈寬年初齊聚晚宴？

邱瓈寬是陳寶蓮兒子養母

2002年，藝人陳寶蓮在上海跳樓身亡，留下僅半個月大的兒子。在眾人議論紛紛之際，邱瓈寬毅然決然地收養了這個孩子，視如己出，並為他取名邱煌禕（Don Don）。 二十多年來，她獨力將養子撫養成人，這段超越血緣的「母子情」，讓她「有情有義」的形象深植人心。

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