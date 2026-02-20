陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係

曾於90年代拍過不少三級片的前亞姐陳寶蓮（Pauline），當年曾接拍《聊齋三集之燈草和尚》、《現代應召女郎》、《偶遇》、《我來自北京》、《五月櫻唇》等多部三級片成為性感女神，其後曾在周星馳的電影《國產凌凌漆》飾演女殺手，性感冷艷造型令人印象難忘。可惜陳寶蓮一生坎坷，曾有過多次自殺和自殘經歷，20歲時曾與莫少聰相戀，不過很快便分手。

陳寶蓮兒子邱煌禕近照曝光

陳寶蓮又曾其後與黃子揚拍拖，戀情也無疾而終。陳寶蓮與契爺黃任中的曖昧關係一度成為熱話，陳寶蓮曾多次在公開場合揚言與契爺「相愛得不能分離」，後期因爭寵經常在黃家大吵大鬧，最後黃任中狠心斷絕關係。到了2002年，陳寶蓮在上海寓所身亡時遺下不足一個月大的兒子，王菲前經理人邱瓈寬決定仗義收養，並為養子取名邱煌禕（Don Don），近日一張邱煌禕的近照曝光，可見他外形越來越有星味。

邱煌禕外貌長得俊俏身高185cm

陳寶蓮當年到台灣發展時，認識王菲好拍檔、台灣金牌經理人邱瓈寬（寛姐），在2002年6月，陳寶蓮生下一個男嬰，有傳她向好友透露，嬰兒的父親在酒廊擔任DJ的二十五歲美籍華僑，不過男方從未現身，可惜兒子未滿月，陳寶蓮選擇離開人世，遺孤由王菲好拍檔台灣金牌經理人邱瓈寬收養並改名為邱煌禕（Don Don），邱瓈寬視如己出，母子關係很好。近日小紅書流傳一張邱瓈寬和邱煌禕吃年夜飯的相片，已經23歲的邱煌禕身高185cm，外貌長得俊俏，撞樣柯震東。邱煌禕自小跟隨邱瓈寬生活，與王菲女兒竇靖童自小已熟絡，亦曾Po出與曾志偉的合照。

邱煌禕高中及大學都是籃球健將

邱煌禕高中及大學都是籃球健將，除了熱愛運動，邱煌禕亦對音樂充滿熱誠，曾加入台灣本Hip-hop組合「YO MOB」，與幾位志同道合的年輕人齊齊做Rapper（饒舌歌手）出道，已推出數支單曲，亦曾參與公開表演。邱煌禕遺傳了擁有模特兒身高的陳寶蓮基因，外貌撞樣台灣演員柯震東，其左手全臂及右腳小腿都有一大片紋身。不過多年來邱瓈寬鮮談領養邱煌禕的事，她曾感嘆「難道一定要結婚才能有小孩嗎？」她還表示：「因為臉書上有許多兒子跟大明星的合照，讓他受到關注。」邱瓈寬覺得很不好意思，也非常後悔，只能呼籲外界還給他們平靜生活。

