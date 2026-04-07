「大隻Rocky」父女戀有轉機？崔碧珈破冰關心男方感情狀況  返港豪食米芝蓮餐廳飲5位數紅酒

58歲的「大隻佬Rocky」鄭健樂與37歲「性感女神」崔碧珈（Anita）去年底爆出的「父女戀」演變成一場羅生門事件。在沉寂近四個月後，鄭健樂近日接受傳媒訪問，不僅堅稱二人「真係拍拖」，更公開多張WhatsApp對話截圖以證所言非虛。而這段僅維持兩個月的短暫戀情，近日似乎出現了戲劇性轉機，Rocky透露女方主動與他聯絡，二人更在Instagram上頻繁互動，崔碧珈一句「你有冇新女朋友」，令Rocky重燃希望。

Rocky崔碧珈分手後首度破冰

據鄭健樂向傳媒透露，在相關報道出街前，已斷絕聯絡一個多月的崔碧珈竟主動透過社交平台私訊他，更將他從所有平台的封鎖名單中解除。Rocky憶述，崔碧珈的第一句便是單刀直入地問：「你有冇新女朋友」，他當下即回覆：「冇，如果我哋再開始，你就係我新女朋友。」Rocky認為，女方若非對他仍有情意，不會如此直接，這讓他對復合重燃希望，並直言兩人是「同一類人」，因為都不喜歡轉彎抹角。

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Rocky崔碧珈IG心意傳情

除了直接對話，兩人的線上互動亦成為焦點。近日返港的崔碧珈在IG分享了一則心靈雞湯帖文：「If you love someone, you always find a way.（如果你愛一個人，你總會找到辦法）」。 Rocky隨即留言回應：「If you love someone, you will give away.（如果你愛一個人，你會付出一切）」，並獲得崔碧珈送上「心心」表情符號作回覆，讓他大感鼓舞。

Rocky獲崔碧珈派心

此外，Rocky亦在其IG Story及精選動態中，分享了崔碧珈的新歌《跌殤》，並附上一個心碎的Emoji符號。 這個舉動同樣獲得了女主角的「派心」回應。對於這一連串的互動，Rocky笑言自己並非在「冧女」，只是率性而為，更推測或許正是他這種被崔碧珈稱為「清泉」的傻氣和無機心，當初才吸引到對方。儘管戀情似乎露出曙光，Rocky坦言也擔心這次的訪問見報後，未知會否再次影響到崔碧珈。而被網民封為「純愛戰士」的 Rocky，就表示今次再同崔碧珈有聯絡，令他出現心亂如麻的初戀感覺。

崔碧珈財力遠遠拋離Rocky

不過不少網民，指二人除了年紀相差一截之外，雙方的經濟實力或許令關係難以更進一步。Rocky早前承認已破產，相反崔碧珈就又年輕又富貴，早前她返到香港和經理人聚餐，選擇了米芝蓮二星餐廳「潤」，於影片中見崔碧珈挑選紅酒，見價錢為6千至1萬左右，另外當晚亦點了不少貴價海鮮，似乎財力的確遠遠拋離男方。

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