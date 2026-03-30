鄭健樂Rocky晒「新歡」親密合照尷尬收場 遭無情割席：朋友都不是 女方極性感曾拍《愛回家》

2005年《香港先生》「健力組」冠軍鄭健樂（Rocky），年屆58歲，去年底因單方面宣布與37歲女星崔碧珈（Anita）拍拖，鬧出「父女戀」風波，成為話題人物。鄭健樂被派「好人卡」後，與崔碧珈關係決裂，怎料事隔三個月，鄭健樂近日因一張合照傳出有「新歡」，再度爆感情瓜葛，被女方火速撇清關係，在網上掀起討論。

鄭健樂已刪除相關帖文

鄭健樂昨日（29日）在IG公開與疑似「新歡」的合照，見到二人笑容燦爛，頭貼頭抱狗合照，又一齊在海邊遛狗。鄭健樂在帖文下留言：「可愛的毛孩。」當時已有網民揣測二人關係，又叫大眾不要「跟車太貼」：「分分鐘又係單戀，還可能係一廂情願嗰種」、「巴打，吸收上次經驗，保護自己」。鄭健樂之後已刪除相關帖文。

唐菲稱鄭健樂不是朋友

估不到事隔半日，今早（30日）作為女主角的唐菲更新IG限時動態表明態度，曝光一張與鄭健樂的對話截圖，提出：「麻煩Del晒我哋合照同你d highlight，我唔想喺你IG度出現，請給我尊重」、「你這樣對我造成困擾」，又呼籲網民：「大家唔好再問我同騷擾我！」並表示：「本人同此人無任何關係，朋友都不是

。」鄭健樂也有轉發到自己的IG限時動態：「請各位唔好再問及騷擾女方」。

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不少網民對鄭健樂又捲「感情」風波，留言問：「師兄又上頭」，亦有網民將IG照片存檔留言：「Rocky哥疑似再度炒車！？啲女人好蠱惑，唔知係真放狗定當Rocky狗咁X，希望Rocky今次唔會又傷心過度，btw好respect Rocky哥成日date到後生女」。

鄭健樂獲封「純愛戰士」

有網民研究鄭健樂與唐菲的合照角度：「揸機自拍又話唔熟」、「我揸機同你自拍咋，無話承認你嘅地位呀！當代男女關係真係好複雜」。有網民認為鄭健樂疑被人借名宣傳：「流量密碼」、「Rocky慘被利用上位」、「成件事都係造出嚟嘅」。還有網民同情鄭健樂：「純愛戰士」、「Rocky真係做咩都錯，好慘」、「原來練大隻係媾唔到女㗎」等。

唐菲曾客串《愛．回家》

據指鄭健樂合照中的女子名為唐菲，2021年與霍柔心（Riley）組成跳唱女子組合B.Gs，曾客串《愛．回家之開心速遞》，亦演出劇集《回歸》，唐菲現為瑜伽導師兼健身教練。

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