「大隻佬Rocky」鄭健樂與崔碧珈戀愛鐵證曝光 對話證兩情相悅 認破產女方知情再談「性關係」

58歲的「大隻Rocky」鄭健樂去年底與37歲「性感女神」崔碧珈（Anita）爆出「父女戀」，事件演變成羅生門。鄭健樂沉寂近四個月後，近日接受傳媒訪問時堅稱二人曾是戀人「真係拍拖」。鄭健樂為證明所言非虛，更公開二人交往時的WhatsApp對話截圖，揭示這段僅維持兩個月的短暫戀情。

鄭健樂崔碧珈曾經拍拖

鄭健樂為證明與崔碧珈曾經拍拖，向傳媒提供多張對話截圖。當中見到截圖以英文對話，崔碧珈主動提議將12月12日定為二人戀愛關係的第一天，鄭健樂答應，並補充指當日是二人「彼此敞開心扉」的日子，崔碧珈也有用三個心型emoji回應。

鄭健樂有意娶崔碧珈

而鄭健樂與崔碧珈的對話亦充滿愛意，二人以「Baby」、「my love」互稱，並互相表白「I love you」，還視為結婚對象。當鄭健樂在FB單方面公開關係後，崔碧珈不但沒有生氣，還私下開玩笑指「而家全城幫你溝女」。鄭健樂則藉機表白，稱早已視對方為結婚對象，只要崔碧珈願意。

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鄭健樂崔碧珈傾9個鐘電話

鄭健樂透露與崔碧珈因對方為準備音樂會，而搵他擔任健身教練而結緣。二人進展神速，僅上第二堂後便相約食飯，並開始拍拖。鄭健樂形容二人在短訊及電話已有不少交流，曾試過最長紀錄講9小時電話，覺得雙方三觀吻合。

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鄭健樂提到與崔碧珈的關係，坦言有接吻、擁抱和拖手等情侶間的親密行為，但強調沒有發生性關係，形容是「純友誼」之外的正常交往。二人拍拖以來，會到公眾地方約會，健身後去餐廳食飯，沒有去私人會所或VIP房等地方。

鄭健樂獲崔碧珈讚「清泉」

對於早前被貼街招指控「欠債破產」，鄭健樂在訪問中大方承認，確實在破產令期間，但強調崔碧珈從一開始就知情，並表示如果女方覺得他是貪錢的人，便不會開始。鄭健樂透露破產令尚有兩、三年才屆滿，並解釋破產是因疫情導致健身室生意停頓，加上與前妻的離婚及撫養權官司所致，涉及金額不過百萬。

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鄭健樂指崔碧珈當時欣賞他的單純與勤力，甚至為他起了「清泉」的暱稱，證明崔碧珈並非拜金女孩，二人的感情無關金錢。由於不獲女方承認關係，鄭健樂對被網民質疑搵性伴侶，心痛崔碧珈名譽受損，鄭健樂盼能洗脫「痴漢」、「癩蝦蟆想食天鵝肉」污名，並還崔碧珈一個清白，讓她不再受到騷擾。

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