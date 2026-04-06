Jeffrey魏浚笙日本人氣爆燈 回應粉絲一個舉動獲讚暖男 與經理人女友相戀10年零緋聞

新生代男神魏浚笙（Jeffrey）近年人氣持續高企，影視歌三棲發展備受矚目，俊朗外型加上親民個性，讓他成為新一代萬人迷。最近，他夥拍日本女星南沙涼主演的電影《殺手#4》成功衝出香港，於日本正式上映。魏浚笙近日親赴當地為電影宣傳，成功俘虜一眾日本粉絲，而他一個窩心的舉動，更被網民大讚是「世界級暖男」。

魏浚笙主演《殺手#4》紅到去日本

事源日前一位日本女粉絲，在Threads上分享了觀看魏浚笙主演《殺手#4》後的激動心情。為了與偶像拉近距離，她非常用心地使用翻譯器，將滿滿的感想翻譯成中文。這位粉絲在文中提到，自己從電影在香港上映前就已開始關注，一直期盼能在日本看到偶像的作品，如今終於圓夢，心情極為興奮，並大讚偶像在戲中的角色「好有型」。

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魏浚笙以日文回覆女粉絲被讚暖男

這位日本女粉絲的真誠長文，成功吸引到魏浚笙本人的注意，令人驚喜的是，她並非簡單點讚或留言了事，而是非常有心地，將中文翻譯成日文回覆，他先以繁體中文寫道：「超級多謝你的支持，亦都好多謝你用廣東話表達俾我知你對我的喜歡。」隨後，魏浚笙更貼心地附上自己回覆的日文翻譯，確保對方能完全理解自己的心意。這個窩心舉動旋即在網上引起熱議，大批網民紛紛湧入留言，大讚他是「世界第一暖男」、「紅到去日本了」。

魏浚笙對經理人女友非常專一

魏浚笙在日本俘虜不少女粉絲，但他對女友女友陳芷欣(Evelyn)非常專一，二人因為真人騷《調教你男友》而廣為人熟知，當時很多人對於他這位零死角的靚仔，會選擇一位比自己年長的圈外女友感到不解。但他曾對傳媒坦言自己偏愛「姐姐」，並表示：「我份人慢熱，對住陌生人唔係好識講嘢，但對住女友就可以有好多話題，同佢更可以算是一拍即合。」二人不僅拍拖逾10年，現時陳芷欣更擔任男友的經理人，二人早已是圈中模範情侶。

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魏浚笙經理人女友陳芷欣(Evelyn)