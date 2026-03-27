Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jeffrey魏浚笙現身台灣掀熱話 被誤認係泰國型男以泰文爆笑回應 顏值超越姜濤衝出香港

影視圈
更新時間：22:30 2026-03-27 HKT
發佈時間：22:30 2026-03-27 HKT

27歲的Jeffrey魏浚笙憑其俊朗外貌和陽光氣息，俘虜大批粉絲。近日他前赴台灣為節目進行拍攝，沒想到在街頭開工期間，竟因外型太出眾，而被網民誤認為是泰國明星，該網民在社交平台「Threads」上發文，表示自己偶遇一位帥哥正在拍攝，並上載照片希望能「起底」這位「泰國靚仔」的IG，事件隨即引發網上熱烈討論。

Jeffrey魏浚笙台灣拍節目被集郵

網上熱議的這則「尋人啟事」，讓不少香港粉絲都湧入留言，為該名網民解惑，最令人意想不到，是Jeffrey本人也留意到這個美麗的誤會，他隨即用泰文寫下「你好，我叫Jeffrey」，並附上可愛的表情符號。這個充滿玩味的幽默回應，引來超過2.2萬人讚好，粉絲們都大讚他反應快又親切，盡顯高EQ。

相關閱讀：Jeffrey魏浚笙被批上節目唔專注兼有「謎之自信」本尊親爆患ADHD專注力失調及過度活躍

Jeffrey魏浚笙靚仔外形為港增光

Jeffrey的「泰國明星」級顏值，讓香港粉絲感到非常驕傲，認為他成功為港爭光。不少網民大讚Jeffrey的帥氣，渾然天成，即使在沒有濾鏡的「原相機」下依然是零死角，更有網民認為他的氣質與男神金城武有幾分相似。這次事件也意外引發了關於「香港靚仔代表」的討論，有網民指除了姜濤，Jeffrey亦是「香港靚仔」的代表。

Jeffrey魏浚笙歌影視三棲發展

Jeffrey因靚仔外型而被封「陳冠希接班人」，憑ViuTV綜藝節目《調教你男友》及《膠戰》系列人氣急升，更正式成為男歌手新人王。Jeffrey近年歌影視三棲發展，電影則有《殺手#4》及《寒戰1994》等，由於Jeffrey有荷蘭和印尼血統，被網民誤認是泰國藝人也是情有可原。

相關閱讀：魏浚笙拍戲棄「替身」致頸部嚴重受傷 兩日後報平安：在康復路上

Jeffrey魏浚笙為電影《殺手#4》大顯身手：

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
東鐵綫受阻．最新車務安排｜旺角東至大圍站暫停服務 港鐵免費接駁巴士正來往九龍塘至大圍站
01:15
東鐵綫有人進入路軌範圍 旺角東至大圍站一度暫停 經處理後陸續全綫恢復
突發
4小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
東鐵綫受阻｜行駛中列車車尾緊急出口被打開 35歲男隧道內觸電燒傷命危
01:15
東鐵綫受阻｜行駛中列車車尾緊急出口被打開 35歲男隧道內觸電燒傷命危
突發
1小時前
WeChat Pay HK宣布聯同深圳市南山區商務局推出「2026年南山區入境消費券活動」，由4月1日至6月30日向用戶派發總值逾千萬港元之電子消費券。 Edit caption
復活節豪派千萬南山區消費券 餐飲零售及南山海岸城4折！奈雪、盒馬、京東Mall全覆蓋
生活資訊
11小時前
東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩
01:46
東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩
突發
3小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
11小時前
韓星李尚寶逝世終年44歲 死因成謎警方介入調查 生前患抑鬱症 2022年捲入吸毒事件
韓星李尚寶逝世終年44歲 死因成謎警方介入調查 生前患抑鬱症 2022年捲入吸毒事件
影視圈
5小時前
前《東張西望》移加主持容羨媛舉家回港 奶奶不幸中風入院搶救 晒全家福集氣：佢好叻
前《東張西望》移加主持容羨媛舉家回港 奶奶不幸中風入院搶救 晒全家福集氣：佢好叻
影視圈
9小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
7小時前
TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱
TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱
影視圈
6小時前