Jeffrey魏浚笙現身台灣掀熱話 被誤認係泰國型男以泰文爆笑回應 顏值超越姜濤衝出香港

27歲的Jeffrey魏浚笙憑其俊朗外貌和陽光氣息，俘虜大批粉絲。近日他前赴台灣為節目進行拍攝，沒想到在街頭開工期間，竟因外型太出眾，而被網民誤認為是泰國明星，該網民在社交平台「Threads」上發文，表示自己偶遇一位帥哥正在拍攝，並上載照片希望能「起底」這位「泰國靚仔」的IG，事件隨即引發網上熱烈討論。

Jeffrey魏浚笙台灣拍節目被集郵

網上熱議的這則「尋人啟事」，讓不少香港粉絲都湧入留言，為該名網民解惑，最令人意想不到，是Jeffrey本人也留意到這個美麗的誤會，他隨即用泰文寫下「你好，我叫Jeffrey」，並附上可愛的表情符號。這個充滿玩味的幽默回應，引來超過2.2萬人讚好，粉絲們都大讚他反應快又親切，盡顯高EQ。

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Jeffrey魏浚笙靚仔外形為港增光

Jeffrey的「泰國明星」級顏值，讓香港粉絲感到非常驕傲，認為他成功為港爭光。不少網民大讚Jeffrey的帥氣，渾然天成，即使在沒有濾鏡的「原相機」下依然是零死角，更有網民認為他的氣質與男神金城武有幾分相似。這次事件也意外引發了關於「香港靚仔代表」的討論，有網民指除了姜濤，Jeffrey亦是「香港靚仔」的代表。

Jeffrey魏浚笙歌影視三棲發展

Jeffrey因靚仔外型而被封「陳冠希接班人」，憑ViuTV綜藝節目《調教你男友》及《膠戰》系列人氣急升，更正式成為男歌手新人王。Jeffrey近年歌影視三棲發展，電影則有《殺手#4》及《寒戰1994》等，由於Jeffrey有荷蘭和印尼血統，被網民誤認是泰國藝人也是情有可原。

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Jeffrey魏浚笙為電影《殺手#4》大顯身手：