殺手#4｜魏浚笙首演主角做曳仔 不敢奢望電影獎項 時刻擔心被淘汰｜專訪

現年27歲的魏浚笙（Jeffrey）憑混血外貌被封為「翻版陳冠希」。分別是陳冠希有股邪氣，更高大的Jeffrey笑起來則帶傻氣。「乖仔版陳冠希」入行5年多，常常擔心被殘酷的娛樂圈淘汰，在擔正處男電影《殺手#4》中他粗口橫飛、扯煙，不苟言笑，收錢殺人，一反常態，就係怕觀眾睇到悶。撰文︰李志宏、攝影︰朱偉彥、場地︰The Black Hall

魏浚笙無所謂心態闖娛樂圈

當演員，隨時有試鏡機會，Jeffrey憶起為《殺手#4》試鏡3次，不停被導演梁居英等人「問戲」︰「你覺得角色為何這樣做？」、「若換個情景，你會怎樣演？」之類，考演員的應變能力和洞察力。Jeffrey表示︰「能夠得到角色當然好，同時我早就抱住失去機會都無所謂的心態。」時刻擔心被娛樂圈淘汰的他，安慰自己，「每次試鏡都有東西學到：可能今次某個位太緊張？那下次試鏡前要好好消化劇本，訓練自己淡定一點。」Jeffrey與導演談到殺手「4號」的個性，對方提到生活化，為了得到角色，「我戴口罩去逛街，留意途人特質。」睇人講粗口，看人抽煙的動靜；為了說服電影組，他在試鏡期間減重、操肌，欲搣甩偶像派的帥氣，呈現人物冷酷一面，「當時體重大概74kg，減了約8kg，樣子有點殘。」戲中他動作連場，《殺神John Wick》般的槍戰、東洋刀對決，大戰相撲手，從不覺得自己靚仔的他，期望令觀眾刮目相看。

魏浚笙首任電影主角，有完整劇本，他為之振奮。

《殺手#4》呈現風格化動作場面。

魏浚笙形容《殺手#4》中的自己「樣殘」。

《殺手#4》有許多魏浚笙特寫鏡頭。

魏浚笙戒急進

Jeffrey表示至今所飾演的角色十個也未到，甚至還不算是配角。首次擔任《殺手#4》主角，有完整劇本，他喜形於色，解析「4號」由只聽指令的殺人機器，到反撲殺手組織的轉變，「他是『明知不可為而為之』，明知結果是輸，為了正義而挺身而出，拼命去做。」續說︰「演繹這個人物，把我認真、沉穩的一面放大了。以前我工作上好急進，根本沒有思考空間，現在會停一停，想一想，我才知道自己在演甚麼，在做甚麼，說了甚麼。」《殺手#4》入圍台灣金馬獎多項提名，增加Jeffrey亮相金像獎（「最佳新演員」不符資格）、香港電影評論學會等的機會，但他又是一副無所謂心態，「期望太高，失望越大！我心態是：『有就有，沒有就沒有』。」問他有野心嗎？他反問野心是甚麼，「是指拼勁？」

魏浚笙抱「無所謂」心態闖娛樂圈。

魏浚笙（右二）參加ViuTV真人騷《調教你男友》，靠反差萌為人熟悉。

魏浚笙是多元藝人，去年奪「叱咤」生力軍男歌手金獎，森美幫手攞貓紙謝詞。

魏浚笙想拍愛情片

除了動作電影，Jeffrey也想拍愛情片，「香港好少令人刻骨銘心的愛情片。韓國、台灣有，外國更加多不勝數；『我愛你』、『我掛住你』普遍香港人不輕易宣之於口。」他是《真的戀愛了》（Love Actually）死忠，「最深刻一定是Keira Knightley、Andrew Clutterbuck那一段，To me, you are perfect！」Jeffrey的另一半陳芷欣（Evelyn）既是女友又是經理人，公私分明，拍拖逾十年，有結婚計劃，他明言有驚喜給對方。

魏浚笙與陳芷欣感情穩定。

魏浚笙賣樣，在賀歲片《飯戲攻心2》透點演人氣偶像。

魏浚笙拍劇集《I SWIM》賣身形。

魏浚笙參與綜藝節目《膠戰》系列，與呂爵安都是玩得之人。