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黎彼得談健康近況自揭「瘦到甩褲」久病未癒 再因腎臟問題入院 感激醫生救命免破產

影視圈
更新時間：20:30 2026-04-05 HKT
發佈時間：20:30 2026-04-05 HKT

76歲的黎彼得（Peter哥）早年曾是填詞人，後來加入TVB，出演不同劇集而入屋，近年以《愛·回家之開心速遞》中「豹叔」一角最令人深刻。黎彼得離巢後近年健康每況愈下，日前他與好友鍾志光一同主持YouTube節目《玖噏秘笈》，節目中的他身形明顯消瘦，臉頰凹陷，精神雖尚可，但憔悴模樣仍令頻道的忠粉留言表示關心。他在節目中談及自己近年百病纏身，多次出入醫院的經歷，更感恩遇上「仁醫」相助，才不至於因醫藥費而破產。

黎彼得自揭健康問題

節目中，黎彼得坦言自己清減不少是受「久病」所困，「仲係病緊，未痊癒。」他近年曾因流感引發呼吸困難，一度被送入深切治療部（ICU）搶救，除了有貧血和糖尿病，腎功能指數亦偏高。他談及近況坦言瘦到甩褲，表示當時因褲頭突然鬆脫而現尷尬情況。

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黎彼得感激仁醫助轉院

黎彼得憶述，近年多次因突發狀況被送往急症室。他提到早前再次因腎臟問題求醫，當時他在私家醫院求診，醫生看過其報告後，立即建議他轉往公立醫院。他解釋道：「醫生說我沒有買保險，ICU一晚的收費就高達10萬元。他很細心地為我分析肺部、腎臟的問題，最後還幫我召救護車送到威爾斯親王醫院，原因是（擔心）我長住下去會破產！」黎彼得對該名醫生的安排充滿感激，大讚對方是「仁醫」，為他節省了巨額的醫療開支。

對於外界猜測他可能因知名度而獲得優待，黎彼得謙虛地否認，表示比我有名的人很多，認為自己並非甚麼了不起的人物，只是普通市民，只是剛巧遇到的醫生都極具醫德。

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