前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態

現年76歲的殿堂級填詞人、「鬼馬才子」黎彼得，去年因流感一度病危入住ICU，健康狀況備受關注。近日，他在與老友鍾志光的網上節目中，因羨慕對方擁有幸福婚姻，竟大膽提出「合約婚姻」制度，認為可應用於現今香港社會。言談間，他流露出因離婚之痛而對傳統婚姻失去信心，一方面自覺年老體弱、時日無多而不敢再闖情關，但另一方面內心深處卻依然渴望尋覓一位靈魂伴侶出現，心情相當複雜矛盾。

黎彼得倡議「合約婚姻」

在節目中，黎彼得對比自己離婚數十年的單親生活與鍾志光數十年的美滿婚姻，滿臉艷羨地表示：「光哥係愛妻號，我就一路都單親家庭，成日都想搵個靈魂伴侶。想啫，我想吓都得啩！」，或許是這段失敗的婚姻經歷，讓他對現代愛情觀有獨特看法。

相關閱讀：75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月 受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥

黎彼得：老婆我玩住兩年先

他認為現今世代，人們價值觀轉變，婚姻制度亦應革新，提出「合約婚姻」的想法。他解釋：「一年又得，三個月又得，呢個老婆我玩住兩年先」，男女雙方可自行訂立年期，期滿再決定是否「續約」。女方可以觀察男方是否有上進心，男方亦可隨時更換伴侶。他認為這種制度夠彈性，可減少怨偶出現，避免「成世同一個唔鍾意嘅人一齊」的痛苦，更能免卻離婚的麻煩。他甚至自嘲說：「我離咗婚咁耐就可以話係心理變態」，言詞間盡顯無奈。

黎彼得自覺「窮途末路」

儘管口中提出看似玩世不恭的婚姻建議，黎彼得的內心卻充滿對愛的渴求。當鍾志光鼓勵他尋找第二春時，他卻悲觀地說：「我依家都叫窮途末路啦，之前就仲有計諗吓，依家我都差唔多啦」，坦言自己身體狀況大不如前，覺得「時日無多」，不敢再有此奢望。

相關閱讀：75歲前《愛回家》男星徵婚 首爆40年前因病離婚被拋棄 眼紅李龍基想搵伴：性生活已經唔關我事

黎彼得去年曾公開徵婚

這種矛盾心態源於他過往的經歷。他去年曾在節目中公開徵婚，坦言孤枕獨眠逾40年，更向曾被他嘲諷的李龍基道歉，承認自己當初「眼紅」對方有伴侶，是「五十步笑百步」。他懺悔地表示，自己沒錢沒樓，年老樣衰，「憑咩再去搵另一半」，深怕會辜負別人。

黎彼得病榻孤寂更顯淒涼

黎彼得的無奈，與他坎坷的過去和近年的健康問題不無關係。他憶述40年前離婚的原因，是自己當時不幸患上肝炎，又有腰骨生骨刺，嚴重到無法下床，一度要由前妻揹去看醫生。他嘆道：「久病床前無孝子」，加上當時失業，前妻最終選擇離開，讓他成為「帶子洪郎」。

黎彼得想搵個伴處理身後事

去年，他因流感併發肺炎，一度入住ICU半個月。在病榻上，看到其他病友都有親人愛侶前來探望，令他倍感孤寂：「點解我冇人嚟（探）呢？……觸景傷情，令自己覺得……唉……都唔好繼續孤獨啦。」大病一場後，他尋找伴侶的念頭更加強烈，坦言要求不高，只希望能找到一個「紅顏知己、靈魂伴侶」，在自己「頭暈身㷫」時，有個人能煲啖湯、在身邊照顧，就算將來「兩腳一伸」，也有人為他處理身後事。黎彼得的這番剖白，道盡了一位孤獨老人的心酸與最後的期盼。

