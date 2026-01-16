黎彼得插喉吊鹽水坐輪椅上台畫面曝光 面容蒼白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼門關

現年76歲的殿堂級填詞人、「鬼馬才子」黎彼得，去年因流感一度入住ICU，健康狀況一直備受關注。早前，他跟另一著名填詞人向雪懷於內地作出開演唱會，他上台時竟然坐在輪椅上並吊住鹽水，要由工作人員推出場，而且他的面容蒼白表情痛苦，令觀眾十分震驚和擔心。

黎彼得閉目呆滯表情辛苦

根據現場影片，演唱會當晚黎彼得並非如常走上舞台，而是由工作人員推著輪椅出場。更令人心驚的是，輪椅旁竟架著一支鹽水架，透明的點滴瓶和喉管直接連到他身上，上演了一幕「吊住鹽水」登台的畫面。黎彼得當時穿著表演服，卻無力地癱坐於輪椅中，雙眼緊閉，面容蒼白，表情顯得既呆滯又痛苦，頭部微微後仰，彷彿是從病榻中被直接推到現場，虛弱得連睜開眼睛的力氣都沒有。在昏暗的燈光效果下，觀眾為他抱恙仍堅持撐場，場面令人痛心。

黎彼得台上展鬼才本色

正當全場氣氛凝重之際，身旁打扮成醫生的向雪懷與他互動，黎彼得忽然「驚醒」，張開雙臂，隨即開口說話，引發全場爆笑。原來這場驚心動魄的「病重」場面，只是他與向雪懷精心設計的表演環節，旨在以自嘲方式為觀眾帶來驚喜。

黎彼得站立略顯乏力

不過這個玩笑過後，當他從輪椅上站起來時，動作顯得有些緩慢，似乎雙腿並不太夠力，需要稍作支撐，並要由向雪懷攙扶。雖然是演戲，但這一細節也讓不少人聯想到他近年的健康問題。

黎彼得去年曾入ICU

事實上，黎彼得的健康狀況確實並非玩笑。他去年曾因流感引發併發症而入住ICU（深切治療部），當時情況一度嚴重，需要插尿喉，並輸了兩包血。醫生更診斷出他患有貧血、糖尿病及腎功能指數過高等問題。大病過後，他轉戰YouTube開設的節目《玖噏秘笈》也曾無故停播兩個月，當時他便承認「年紀大，身體係有唔妥」。雖然他現已復出，並幽默地將休養形容為「保外就醫」，但聲線已不如以往洪亮。

