陳凱琳吊帶裝跳唱出戰《乘風2026》初舞台 內地人氣低致大比數落敗？ 被質疑似陪跑

內地大熱綜藝節目《乘風2026》（別稱《浪姐7》）昨晚（4日）戰況激烈，迎來初舞台第二回合直播。作為本季唯一香港代表的陳凱琳終於登場，與台灣的蕭薔正面對决。陳凱琳的表演雖贏盡口碑，卻意外在評分上慘敗，更引發網民對其「一輪遊」的擔憂。在萬眾期待下，陳凱琳身穿一襲俏麗的白色吊帶短裙登場，獻唱了美國歌手Meghan Trainor的輕快英文歌《Me Too》。面對實力強勁的對手，陳凱琳的初舞台表現可謂相當亮眼，她不僅全程發揮穩定、台風自信不怯場，舞蹈設計也充滿活力。

陳凱琳賽前獲胡杏兒教路

網民對陳凱琳演出給予高度評價，大讚她「選歌聰明」，編曲巧妙地避開了高難度的演唱部分，將重點放在了舞台表現力和個人魅力上，令不少賽前對其唱功抱有疑慮的觀眾大感驚喜。事實上，在比賽開始前，陳凱琳已獲得圈中好友、曾參加《浪姐》第三季的胡杏兒隔空打氣。在節目播出的「親友連麥大會」環節中，胡杏兒大讚陳凱琳是「香港最厲害的KOL」，對她的影響力給予高度肯定。作為前輩，她更笑著向陳凱琳教路，建議她可以嘗試加入Rap元素，展現更多可能性，可見陳凱琳的Rap表演是做足了準備。這份來自好友的鼓勵，也成為她勇敢站上舞台的重要力量。

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陳凱琳分數大幅落後慘成陪跑

然而，與網絡上的熱烈反響，形成巨大反差的是現場觀眾的評分。最終，陳凱琳僅獲得373分，懸殊地敗給了獲得509分高票的蕭薔。這個出乎意料的低分，讓許多支持她的網民大呼不公，直言「票數低於預期太多」、「這個分數真的太離譜」、「港星上節目陪跑」，並紛紛表示希望她不要在第一輪就被淘汰。

陳凱琳承認下台時哭了

比賽後，陳凱琳在社交平台上發表了感言，坦承自己在台後的真實心聲。她寫道：「下台時聽到你們喊陳凱琳，我哭了。這一次，你們終於看見了我自己。」真情流露的文字感動了無數粉絲。她更堅定地表示，參賽的動力是為了「成為有力量的女性」，並感謝粉絲的支持：「謝謝你們，請陪我一起長大。」雖然首戰失利，但陳凱琳的初舞台無疑是成功的，獲得不少網民支持。

另外，節目播出後，《乘風2026》節目組突然宣布今日（5日）暫停直播，有傳由於節目賽制太過苛刻，一班浪姐昨晚（4日）錄到凌晨4點，終導致姐姐們集體抗議浪姐直播，據傳有位姐姐的經理人起了大作用，網民紛紛猜測這位姐姐經理人是誰。

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