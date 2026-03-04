陳凱琳走勻愛巢跟風玩爆紅公仔 複式豪宅超大空間全面睇 床頭照洩自戀程度？

近期，因日本獼猴「Punch君」而爆紅的猴子毛公仔成為城中潮物，引來不少年輕人追捧，明星也不例外。視帝鄭嘉穎的老婆陳凱琳（Grace）亦緊貼潮流，帶著這隻可愛的猴子公仔拍攝了一段趣味短片。然而，影片發布後，網民的焦點除了被片中曝光的豪宅內部所吸引，更被陳凱琳公然「挑戰」老公的搞笑舉動逗樂，引起討論。

陳凱琳遊走星級愛巢

在影片中，陳凱琳抱著猴子公仔在家中各處遊走，模擬溫馨的同居生活。鏡頭跟隨她走遍了設計簡約時尚的廚房、一體化設計的洗衣空間，而她抱著洗衣籃走上樓梯的一幕，更證實了他們的愛巢是複式單位。隨後，畫面來到睡房，可見床頭牆上掛著兩幅她的個人藝術照，其中一幅更是她身穿緊身衣所拍攝的唯美孕照，為簡潔的房間增添了個人色彩。最後，在寬敞明亮的浴室中，她與猴子公仔一同刷牙，場面有趣。整個家居以白色和大地色系為主調，風格簡約現代，空間感十足，讓網民得以一窺這座星級愛巢的品味與格調。

陳凱琳扮老公表情包

除了豪宅吸睛，陳凱琳的舉動更是充滿亮點。她在IG留言區貼出了老公鄭嘉穎為外賣平台拍攝廣告時，那個極具標誌性的「O嘴」大叫表情包動圖。這個「抽水」舉動瞬間引爆笑點，不少網民紛紛留言，笑稱她「好玩得」、「竟然做老公招牌動作」，更有人開玩笑地提醒她：「小心老公嬲豬呀！」、「床頭啲相……都幾自戀」、「家庭相擺滿屋，好溫馨」。

據悉，鄭嘉穎與陳凱琳一家五口在2023年由何文田的千呎單位，搬到市郊這處複式豪宅。這次影片雖然是為了跟風玩「猴」，卻無心插柳地讓網民窺見了豪宅的更多細節，同時也展現了這對模範夫妻私下俏皮可愛的一面，再次引起熱烈討論。

