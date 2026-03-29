陳凱琳成《乘風2026》唯一港星 老公鄭嘉穎曾玩《披荊斬棘3》表現差 傳捱到要求醫？

內地綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》）近日正式公布參賽者名單，34歲的港姐冠軍陳凱琳，成為本季唯一的香港代表。消息公布後，陳凱琳在內地社交平台罕有地發文，坦言最初接到節目組邀請時內心充滿顧慮，她表示一方面對未知的舞台充滿好奇，另一方面又擔心自己的唱跳能力不足，加上需要協調照顧三名年幼的兒子，讓她一度猶豫不決，她寫道：「雖然我平常一直鼓勵孩子們勇敢嘗試，但輪到自己時反而變得膽小。」

陳凱琳為兒子樹立榜樣

在陳凱琳躊躇之際，兒子一句窩心的話成為了她下定決心的關鍵。兒子鼓勵她：「媽媽你一定要去，不試怎麼知道自己不行？」這份純真的支持，讓陳凱琳決心為孩子樹立一個「敢闖敢試」的榜樣。她感性地表示，自己唱跳並非強項，但會拼盡全力練習準備，「這趟旅程，不為證明什麼，只為勇敢挑戰，見花見海，不留遺憾。」

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鄭嘉穎曾參加《披荊斬棘3》表現差

鄭嘉穎去年亦曾參加內地綜藝節目《披荊斬棘3》，不過人氣排尾二，第二集已被淘汰，更傳出他身體難以負荷高強度拍攝一度求醫。這次輪到老婆陳凱琳北上拍真人騷，老公鄭嘉穎亦全力支持愛妻，更是她最強大的後盾。陳凱琳早前出席活動時透露，鄭嘉穎非常鼓勵她趁年輕多作嘗試，提醒她要調整好心態，不必過於在意他人的言論，擔憂她承受心理壓力，愛護之情溢於言表。

陳凱琳面對史上最硬核賽制

陳凱琳在參加《乘風2026》，不僅要克服心理關口，更將迎來節目史上最「硬核」的全新賽制。本季《乘風2026》由初舞台至總決賽，共計七場公演將全部採用「無修音、無剪輯、無延遲」的實時直播形式，任何表演瑕疵都將真實呈現。此外，公演前的48小時訓練及彩排過程，也將以多機位同步直播，對陳凱琳無疑是一大考驗。

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