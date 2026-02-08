陳凱琳盛傳家族富裕竟有成員住公屋？出動92歲外婆幫手吸金 三代同堂「基因」再掀討論

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）由藝人轉型做KOL後吸金力驚人，早前媒體廣告分析平台admanGo公布最新「2025年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL」排行榜，去年跌出三甲的陳凱琳終於收復失地，成功重奪榜首之位。陳凱琳這條吸金之路實在「唔易行」，皆因她頻頻出動視帝老公鄭嘉穎、三個可愛兒子、甚至「舖王」爸爸陳桂祥出動拍片，大賣溫馨家庭樂齊齊搵銀。

陳凱琳「吸金」團隊再添新成員

近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，陳凱琳的高齡婆婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和外孫女陳凱琳三代同堂拍賀年廣告，影片中，陳凱琳憶述新年探望婆婆的兒時回憶，並加入不少家庭相，本是溫馨的家庭樂，卻因兩個場景再度引發網民熱議。

陳凱琳三代同堂出動拍片

陳凱琳在參選港姐時，曾被傳媒爆出出身於富裕之家，爸爸是人稱「舖王」的陳桂祥，家住九龍塘市值過億港元、面積達5千平方呎的獨立洋房，更有指陳爸爸擁有不少商舖收租，曾有媒體估計其身家超過15億港元，陳凱琳的家底相當豐厚。不過今次三代同堂出動拍片，陳凱琳現身特色舊公屋，畫面加插了不少童年相：「你可能喺度諗緊我喺呢度做咩。首先等我介紹返，呢一位就係我婆婆，佢今年已經92歲喇！而呢一位小妹妹就係我，琳琳喇。雖然我五歲已經移民咗去加拿大，但係我好記得，有機會新年嘅話呢，我都會嚟探婆婆，仲會拎朱古力俾佢食添啊！雖然細個少咗見面，但我應承佢，大個嘅時候我會陪佢多啲，點不知當我真係返到嚟香港，比之前仲更忙添。」畫面一轉到達婆婆屋企，開門的正是陳媽媽，屋內裝修簡潔，三婆孫齊齊嘆朱古力，狀甚溫馨。

陳凱琳婆婆出現引網民留言

陳凱琳婆婆的出現，有網民留言：「父母輩不是有錢的嗎？媽媽婆婆都出...? 準備進攻老人市場...?PS 錯重點的疑問：婆婆疑似住公屋，點解唔搵間大屋拍...？」、「反而覺得冇買個好啲嘅地方畀個外婆住有啲怪，兒女有能力都希望改善父母生活，但自己住九龍塘，阿媽住公屋就奇怪少少。」與此同時，陳凱琳自2013年參選港姐以來，陳凱琳的深邃五官一直讓外界以為她是混血兒，孖生弟弟Derek亦被指不似中國人，樣貌與父母、胞姊都極不似樣，二人的身世之謎一直是網民討論的焦點，不過隨着Derek移民加拿大而暫告一段落。雖然陳媽媽曾在《舊日的足跡》稱：「Grace與Derek出生時與大家姐一樣非常白淨，但突然在14、15 歲時眼變大、臉變尖，阿仔更多了鬚根，可能我的媽媽是馬來西亞人，擁有亞裔容貌，他又喜歡戶外活動，又或是加拿大的食物有很多荷爾蒙。」今次片中貼有多張童年的相片，陳凱琳和孖生弟弟的長相並非白淨，與長大後未有太大分別。

