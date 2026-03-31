Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周國豐不點名反擊張崇德？回應《中年好聲音4》收視被指下跌、變外勞好聲音：戥參賽者慘

影視圈
更新時間：22:00 2026-03-31 HKT
發佈時間：22:00 2026-03-31 HKT

歌手兼歌唱導師張崇德早前在其YouTube頻道上，指TVB選秀節目《中年好聲音4》收視出現下降趨勢，並將原因歸咎於評審團陣容缺乏新鮮感，以及香港本地參賽者比例過低等。對此，擔任評審之一的周國豐昨日（3月31日）在facebook上發文，雖未有點名，但字裡行間被視為是對相關言論的回應。

《中4》收視低？ 周國豐：19.9點排第二

對於網上出現如「中四劣評危機」、「探討中四低收視原因」、「中年好聲音衰落，變成外勞好聲音」等負面標題，周國豐在帖文中坦言，自己的第一反應是驚訝於節目原來仍有如此高的關注度。他以數據反駁收視低的說法：「啱啱嗰個禮拜，《東張西望》20.1點排第一，《中年好聲音4》19.9點排第二。差0.2點就追上《東張》！」他認為，這足以證明仍有大量觀眾每晚收看，即使是為了罵他們才收看，總比沒有人關注好。

相關閱讀：張崇德指《中年好聲音4》收視下降關評審事？ 早前疑被谷婭溦暗諷博流量稱呼「大師」

「外勞好聲音」標籤對參賽者不公

針對節目被冠以「外勞好聲音」及「去港化」的標籤，周國豐為參賽者抱不平。他表示，一個本地節目能吸引不同地方的音樂人遠道而來參賽，本是好事。他反問：「音樂無地域限制，佢哋肯學廣東話、肯唱我哋嘅歌，呢份尊重，仲唔值得掌聲咩？」他認為，參賽者的努力和尊重值得肯定，而非遭受標籤化的批評。

相關閱讀：中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like

周國豐：繼續做我嘅「冷血評審」

周國豐明白網絡世界喜歡「七嘴八舌」，但他認為「有討論，好過冇討論」，即使是負面新聞，也同樣是新聞。他感謝每一位花時間討論節目的觀眾，無論是讚是彈，都是節目的一份子。文末，他態度堅定地表示會繼續擔任其「冷血評審」的角色，並寫道：「你哋繼續講，我哋繼續唱。未到最後，都未知邊個係真正嘅贏家！」

相關閱讀：中年好聲音4｜劉佩玥被淘汰30強止步：我冇資格留喺度 莫家淦受「死症」拖累形勢告急

周國豐曾經離婚？

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
生活百科
10小時前
重開內地電話要簽7年死約？港男急求救 精明網民教路：轉用這Plan更划算｜Juicy叮
重開內地電話要簽7年死約？港男急求救 精明網民教路：轉用這Plan更划算｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
稻香長者飲茶優惠！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥 星期一至日供應
稻香長者飲茶優惠！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥 星期一至日供應
飲食
8小時前
施明離世丨曾為李泳豪與楊思琦開火贈四字佛偈暗藏玄機 晚年卻因新抱與兒子產生嫌隙
施明離世丨曾為李泳豪與楊思琦開火贈四字佛偈暗藏玄機 晚年卻因新抱與兒子產生嫌隙
影視圈
7小時前
正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰
正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰
影視圈
4小時前
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色  惹性病兼被呃7萬  佗前男友BB遭報復？
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色  惹性病兼被呃7萬  佗前男友BB遭報復？
影視圈
23小時前
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
12小時前
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
影視圈
9小時前
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
時事熱話
12小時前