周國豐不點名反擊張崇德？回應《中年好聲音4》收視被指下跌、變外勞好聲音：戥參賽者慘

歌手兼歌唱導師張崇德早前在其YouTube頻道上，指TVB選秀節目《中年好聲音4》收視出現下降趨勢，並將原因歸咎於評審團陣容缺乏新鮮感，以及香港本地參賽者比例過低等。對此，擔任評審之一的周國豐昨日（3月31日）在facebook上發文，雖未有點名，但字裡行間被視為是對相關言論的回應。

《中4》收視低？ 周國豐：19.9點排第二

對於網上出現如「中四劣評危機」、「探討中四低收視原因」、「中年好聲音衰落，變成外勞好聲音」等負面標題，周國豐在帖文中坦言，自己的第一反應是驚訝於節目原來仍有如此高的關注度。他以數據反駁收視低的說法：「啱啱嗰個禮拜，《東張西望》20.1點排第一，《中年好聲音4》19.9點排第二。差0.2點就追上《東張》！」他認為，這足以證明仍有大量觀眾每晚收看，即使是為了罵他們才收看，總比沒有人關注好。

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「外勞好聲音」標籤對參賽者不公

針對節目被冠以「外勞好聲音」及「去港化」的標籤，周國豐為參賽者抱不平。他表示，一個本地節目能吸引不同地方的音樂人遠道而來參賽，本是好事。他反問：「音樂無地域限制，佢哋肯學廣東話、肯唱我哋嘅歌，呢份尊重，仲唔值得掌聲咩？」他認為，參賽者的努力和尊重值得肯定，而非遭受標籤化的批評。

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周國豐：繼續做我嘅「冷血評審」

周國豐明白網絡世界喜歡「七嘴八舌」，但他認為「有討論，好過冇討論」，即使是負面新聞，也同樣是新聞。他感謝每一位花時間討論節目的觀眾，無論是讚是彈，都是節目的一份子。文末，他態度堅定地表示會繼續擔任其「冷血評審」的角色，並寫道：「你哋繼續講，我哋繼續唱。未到最後，都未知邊個係真正嘅贏家！」

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