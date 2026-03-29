中年好聲音4｜劉佩玥被淘汰30強止步：我冇資格留喺度 莫家淦受「死症」拖累形勢告急

今晚（29日）播出的最新一集TVB歌唱節目《中年好聲音4》中，選手陳旭培憑藉其深情演繹的《Perfect》及其背後的感人故事，不僅成功打動了全場評審與觀眾，更被網民驚呼有初出道時林峯的影子，成為本集焦點。然而，同場的兩位藝人參賽者莫家淦和劉佩玥則雙雙落敗，劉佩玥更在最後環節被淘汰出局。

藝人賽區：劉佩玥淘汰，莫家淦表現平穩

今集《中年好聲音4》的其中一個焦點，落在兩位藝人參賽者「白眉鷹王」莫家淦與「貓女郎」劉佩玥身上。可惜，他們雙雙因為對手實力太強而落敗。

劉佩玥《喜歡你》雖敗猶榮

劉佩玥選唱了經典歌曲《喜歡你》，但在與實力唱將尤淑情的對決中不幸落敗。最終，評審團選擇淘汰劉佩玥，使其在30強止步。劉佩玥賽後表示，對手實在太強，自覺能站在這個舞台已經是榮幸，對賽果無愧於心，未來會繼續努力學習唱歌。

莫家淦《命運符號》難求突破

至於莫家淦則以李克勤的歌曲《命運符號》奪得87分。評審普遍認為其表現穩定，評審周國豐略嫌莫家淦「太四平八穩」，在演繹上難以尋求突破，因此在與蔡宓婕的比拼中敗陣。

相關閱讀：中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like

陳旭培為追夢暫緩配音員事業

現為配音員約6年的陳旭培，透露配音工作其實一直是副業。 他坦言因父母思想傳統，希望他有份如公務員般的穩定工作，當初甚至阻止他簽約入行。 因此，他在入選《中年好聲音4》100強時，並未告知雙親，他解釋：「因為我參加咗比賽就冇再繼續搵工，呢樣嘢係唔可以同佢哋講嘅，否則我電話會爆炸。」

陳旭培獲賢妻全力支持

幸運的是，陳旭培背後有位百分百支持他追夢的太太。 他甜蜜地表示，太太不介意他暫時沒有正職，並鼓勵他：「佢淨係同我講專心比賽，行到幾遠就幾遠，唔好諗其他嘢。」 他更肉麻地向太太傳遞愛意：「去到今時今日見咗佢咁耐，我依然都好有愛，都會心心眼。」

陳旭培被讚有林峯影子

在最新一輪的「黑白榮耀換位賽」中，陳旭培選唱了《Perfect》，並在台上不時「心心眼」望向觀眾席上的太太，將愛意融入歌聲。 他的深情演繹成功「冧暈」評審肥媽（Maria Cordero）和海兒，肥媽更大讚他唱出甜到漏的感情，更為他向另一位評審周國豐開玩笑說：「人嘅感情唔係個個都有」，引得全場大笑。最終陳旭培以88分的高分成功晉級。 比賽播出後，更有不少網民在討論區表示，認為陳旭培的外貌和神態有林峯的影子，引起熱議。

相關閱讀：張崇德指《中年好聲音4》收視下降關評審事？ 早前疑被谷婭溦暗諷博流量稱呼「大師」