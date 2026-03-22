中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like

TVB歌唱節目《中年好聲音4》今晚（22日）播出新一集，來自新加坡的選手卓猷燕(Olinda)表現引發網民討論。卓猷燕獻唱經典金曲《I Will Survive》，但她一改原曲的曲風，以爵士慢歌形式開場，再轉為輕快節奏，獨特的改編未能打動評審團。評判之一的肥媽（Maria Cordero）直指她的演繹方式「Totally wrong」（完全出錯），認為卓猷燕不但錯誤理解歌曲意思，更用錯方式演譯，指這首歌是向負心人表達「你走，我不會死」的瀟灑態度，而卓猷燕卻唱得過於溫柔，未能表達出歌曲應有的力量和憤怒。其他評審如張佳添和周國豐也認為，這次的選曲暴露了卓猷燕在處理強勁節奏歌曲時的短板，缺乏了一份瀟灑，最終她獲得86分，險勝對手晉級。

網民力撐卓猷燕表現佳

然而，評審的辛辣點評卻點燃了網民的怒火。節目播出後，大批網民湧入Facebook討論區為卓猷燕抱不平，質疑評審的標準過於狹隘。有網民留言：「猷燕唱得唔好？唔係啊嘛，啲評語假到爆」、「我覺得佢唱到個feel喎，發揮得自如流暢」，不少觀眾力撐卓猷燕的唱功和音樂感，認為她的改編充滿創意和情感，並批評《中年好聲音4》評審的言論不夠公道。

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卓猷燕曾獲周杰倫賞識

現年45歲的卓猷燕是身經百戰的歌唱比賽常客。報稱任職房地產公司董事的她，履歷相當驚人。早在13歲時，她已參加英語選秀節目《新人榜》；2004年，她在《新加坡偶像》中過關斬將，最終獲得季軍；2017年，她更踏上內地大熱節目《中國新歌聲2》的舞台，憑藉一曲《不能說的秘密》獲得周杰倫、那英和劉歡三位導師的青睞，最終加入周杰倫的戰隊。

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卓猷燕唱《夜夜夜夜》技驚四座

卓猷燕在《中年好聲音4》首集登場時，以一首《夜夜夜夜》技驚四座，贏得5燈好評直接晉級，實力早已獲得認可。時隔8年重踏比賽舞台，她希望能再次挑戰自我。對於這次《I Will Survive》的演繹，卓猷燕在台上解釋，她是想將這首歌唱給小時候的自己，告訴自己「不用怕，我長大了，可以照顧我們」，賦予了歌曲全新的個人意義。

卓猷燕曾分享童年照

而在舞台之下，卓猷燕亦不時在IG分享生活點滴。從她分享的照片中，可見她與母親感情相當要好，一張母女合照中，兩人笑容燦爛，氣氛溫馨。她更曾上載一張可愛的童年雪地照，相中的小猷燕臉圓圓，笑容天真爛漫。

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