中年好聲音4丨「菜街歌后」彭梓嘉炮轟導師Calvin Sir 不滿被逼做一事：我可能會死在台上

TVB歌唱真人騷《中年好聲音 4》將於周日 （15日）播映「導師分組賽」最終回，今次由教唱歌KOL張嘉銘（Calvin Sir）、布志綸（布Sir）及高少華（銀老師）分別擔任歌唱導師，節目尾聲會將三集的分數加起來，總分最高隊伍會全員晉級，另外兩隊則要各自淘汰一人。

彭梓嘉千字文炮轟「Calvin Sir」張嘉銘

「Calvin Sir」張嘉銘率領的「綠隊」學員有吳亦偉、許雲妮、戴藝、彭梓嘉、梁煜坤、馬浩宜、卓猷燕、黎若雪、尹景順、蔡文駒、黃藝輝與及「貓女郎」劉佩玥，曾經因為選唱經典情歌《我等到花兒也謝了》順利獲得五燈，成為本季首位「直接晉級」的彭梓嘉，不滿「Calvin Sir」張嘉銘在「導師分組賽」的安排，在IG撰千字文炮轟。

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彭梓嘉不滿被逼唱迷幻版《灰色軌跡》

彭梓嘉在上周日（8日）播出的「導師分組賽」第二集，與隊員黎若雪唱《灰色軌跡》，結果以 1分之差險勝紫隊，王卓樂與謝昉益被淘汰，王卓樂坦言對自己很失望， 因仍未有一次滿意的演出，謝昉益即連講兩次「我冇事喎」安慰大家並稱：「我會繼續睇住你哋比賽。」賽後彭梓嘉突在IG撰長文，不滿被導師「Calvin Sir」張嘉銘逼唱迷幻版《灰色軌跡》：「接過那首歌的時候，像接過一份不屬於自己的遺囑。我站在懸崖邊，下面沒有路，只能向前唱。」彭梓嘉炮轟「Calvin Sir」張嘉銘全文如下：

我喺我嘅平台講吓我嘅心情



關於那首《灰色軌跡》，我確實由接到那一刻開始就拒絕了。 不是因為唔識唱，而係太清楚自己唔應該企喺呢個位置唱呢類歌。諗極都諗唔明！明明有些路早已畫了界線，明明知道行過去可能會散，但最後還是要我以硬著地的方式降落。那種掙扎，像一個人被推上舞台，燈光亮起時才發現手裡拿著的是別人的劇本。



其實早在上一輪，評判已經講過，我唱rock他們不喜歡，覺得我要改變。我聽進去了，也準備好走另一條路。 在導師分組賽我跟導師說，在你加入節目之前評判跟我說不能唱rock，所以我不會選擇唱這歌，如你要我這次再唱rock，評判會怎麼想？他們會不會覺得我冥頑不靈，覺得我聽不進意見？我擔心這些，但導師給了很多理由，說我練習時唱得很好，說這個群組內只得我能rock，我們兩把女聲很夾，沒有其他成員可以比我更rock，說這是一個機會，說我可以做到，我聽著那些話，像聽著一個自己不太相信的預言。我很想聽評判話，但導師依然要我執行這個硬任務，到最後還是我被帶回這條路上。接過那首歌的時候，像接過一份不屬於自己的遺囑。我站在懸崖邊，下面沒有路，只能向前唱。到現在我仍然不明白，為甚麼非要我唱這首歌不可，明明知道唱完之後，我可能會死在那個台上，於是只得82分，WTF!!



何況Beyond的歌，早已入骨入血，不可能輕鬆超越，也無法變成另一個經典。我們嘗試在編曲上加一點迷幻，想放進那種糜爛、頹廢、失意的感覺，後段保留了原來的搖滾元素。不是為了超越，只是想找一個屬於當下的角度去靠近那首歌。

唱了這些年，我的耳朵和聲音早已長在一起，哪個音該落在哪裡，閉著眼都知道。那天在台上比賽，我聽著自己，一切還在。後來聽到播出的版本，卻像聽見另一個人在唱般，那些係幽靈般出現的歪斜，還有那些古怪的顫動，就像在畫作上被不小心潑了墨，這怎可能，我反覆聽，想找出這些錯誤從哪裡來，但怎麼也找不到，它們從來不在我的聲音𥚃。



網民看過後紛紛說我不會唱歌。我不知道他們聽的是哪個版本。如果你願意想像一下：那天我站在台上，燈光很熱，耳機裡有各種聲音，我努力讓自己的聲音穿過所有東西到達你想像中的位置。那個位置，可能和你在螢幕前聽到的又不太一樣。我還很記得當時自己耳返的聲音比例和輕重是怎樣的。我只能說，節目出街時可能我部電視機太特別了吧。這條路有人輕輕鬆鬆能走進來，幸運得像有神在庇佑一樣，而我卻要走很久，像踩在碎石上，留好多汗受好多傷，有時還要在岔路上繞一圈，才能到達別人一開始就在的地方。每個人都有自己的軌跡，我的卻彷似被魔咒幻術變成了灰色的。



多謝海兒老師 、張佳添老師對我哋歌曲嘅認可，聽得到我哋和音嘅分工同埋喜歡我哋嘅改編。多謝肥媽老師、谷婭溦老師同埋周國豐老師俾咗好多寶貴嘅評語。

最後好多謝我嘅拍檔黎若雪。#做個精明又中立嘅聽眾 #我都唔想唱Rock㗎

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「Calvin Sir」張嘉銘曾受網民質疑其導師資格：

彭梓嘉得不到網民的認同

不過彭梓嘉對「Calvin Sir」張嘉銘的千字文炮轟，似乎得不到網民的認同，有人說：「無一比賽是必勝的，視乎你玩唔玩得起。」、「好的歌手是要嘗試或挑戰不同曲風的，一成不變風格在現今社會走不遠的。」、「玩遊戲就要守遊戲規則，唔肯守規則就咪嚟玩，拜拜！」、「自己唱得衰就唔好賴三賴四啦！」、「邊個著邊個唔著都好，遊戲都未玩完就轟教練，好品極有限。」、「我諗佢應該出咗局唔忿氣咪咁講。」出道21年的彭梓嘉並非新人，早在2006年以三人唱作組合身份踏足主流樂壇，更曾推出專輯，不過在市場反應麻麻，星途絕對不算順利。後來彭梓嘉轉戰街頭，在旺角菜街做街頭歌手，反而深受途人歡迎，人氣亦逐步累積，更被稱為菜街最紅的女歌手。彭梓嘉多年來亦為超過30套電影獻聲配樂，未放棄音樂夢並曾表示自己希望有一天能站上紅館開演唱會。