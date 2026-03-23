張崇德指《中年好聲音4》收視下降關評審事？ 早前疑被谷婭溦暗諷博流量稱呼「大師」

TVB歌唱比賽節目《中年好聲音4》自播出以來備受關注，根據無綫公布的3月16日至22日收視數據，《中年好聲音4》最高收視為19.5點（125萬觀眾），成績不過不失。對此，持續關注節目的音樂人張崇德，繼早前與評審谷婭溦的風波後，近日再次於其網上頻道拍片，認為本季收視不如預期，更深入探討原因，引發網民熱議。

張崇德曾疑遭《中4》評審谷婭溦暗諷

其實早前張崇德拍片評論《中年好聲音4》已惹來是非，《中年好聲音4》評審之一的谷婭溦曾在社交平台不點名批評某位「大師」藉她博取流量，引發網民猜測其所指對象為張崇德，雖然谷婭溦曾否認發文內容是指張崇德，但因為張崇德再度回應而成為話題。當時張崇德曾發文逐點澄清，強調自己從未自稱「大師」，其個人頻道的流量亦非倚靠谷婭溦，並指出自己工作繁忙，希望外界不要對號入座。

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張崇德分析《中4》收視下降三原因

在最新的影片中，張崇德指出《中年好聲音3》在同期早已突破20點收視，總決賽更高達25點，相比之下，第四季的成績明顯遜色。他亦留意到身邊朋友、家人甚至自己的學生，追看熱情大不如前。他從個人角度分析，歸納出三大關鍵差異：評審陣容缺乏新鮮感、節目「港味」變淡、欠缺深刻記憶點。

張崇德質疑評審陣容欠新鮮感

張崇德指出，第三季採用「4+1」評審模式，即四位固定評審加上一位輪替的嘉賓評審。當時邀請了曾路得、林子祥、巫啟賢、劉美君、陳曉東、黎瑞恩等具份量的歌手擔任嘉賓，不僅陣容星光熠熠，亦為節目帶來新鮮感與話題性。反觀今季採用五位固定評審，雖然專業，卻少了這份驚喜和號召力。

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張崇德質疑香港選手太少

《中年好聲音》系列起初以發掘香港本地的素人唱將為賣點，多選唱廣東經典金曲，成功凝聚本地觀眾。然而，第四季加入了「美加澳」、「大灣區」、「新馬」等海外賽區，甚至增設「藝人賽區」，導致外地參賽者及國語、英語歌曲的比例大增。張崇德認為，這沖淡了節目原有的「港味」，可能令追求本地情懷的觀眾失去共鳴。

《中4》欠缺深刻記憶點？

張崇德回憶，《中年好聲音3》成功塑造了多位形象鮮明的參賽者，例如劉洋、黃博、王鄭浚仁、李創偉以及張與辰等，他們的表演極具記憶點，而且具風格獨特，能持續引發坊間討論。相比之下，張崇德認為今季雖然也有唱得好的選手，但暫時未出現能讓觀眾留下深刻印象、具備強烈個人特色的參賽者。

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綜合以上觀點，張崇德認為評審、選曲及參賽者特色等因素的轉變，可能是導致《中年好聲音4》目前關注度及收視未能再創高峰的原因。不過有網民認為《中年好聲音4》加入TVB藝人參賽增加了看點，而且收視只是下降少許，忠實粉絲認為仍然具追看性，甚至指出《中年好聲音4》仍然具影響力，留言指：「見你都仲成日拍片講《中4》，即係仲有流量囉…」亦有網民支持張崇德論點，認為他分析得非常好。