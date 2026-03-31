秦沛女兒姜麗文晒泳照 性感線條表露無遺 離巢TVB後闖美發展抑鬱症復發

秦沛40歲女兒姜麗文近日趁著工作空檔，飛到泰國享受陽光與海灘，為身心叉足電，向來形象健康、熱愛運動的她，今次旅程在IG大解放，向粉絲們派發福利，上載性感火辣的泳衣照，其Fit爆身材旋即成為網民焦點，在泰國猛烈的陽光映照下，她零贅肉的纖腰和清晰可見的腹肌線條表露無遺，古銅色的肌膚更顯健康性感，令人驚艷。

姜麗文泰國晒火辣泳裝

姜麗文除了火辣泳照外，又分享了黃昏時份於泳池邊拍攝的剪影相，迎著夕陽，擺出猶如舞蹈員般優雅的姿態，完美的S型曲線在晚霞的映襯下更顯迷人。既然來到美食天堂泰國，她亦化身「吃貨」，深入當地夜市，擺出趣怪表情，跟當地的美食和飲品合照，盡顯其鬼馬可愛的一面。

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姜麗文偕丈夫移居美國

姜麗文憑處境劇《愛．回家之開心速遞》，演出菲律賓工人「Liza」一角深入民心，演技備受肯定，更在《萬千星輝頒獎典禮2021》勇奪「飛躍進步女藝員」獎，星途一片光明。然而，正當事業起飛之際，她卻毅然放下香港的一切，於2024年選擇離巢，與工程師丈夫柏豪移居美國洛杉磯，勇敢地跳出舒適圈，勇闖荷里活追夢。

姜麗文去年抑鬱症復發

姜麗文是資深演員秦沛女兒，名副其實是星二代，但在追夢的過程中一樣飽受壓力。去年11月，她便在IG透露，自己長達12年的抑鬱症再度復發，形容是自2014年以來最嚴重的一次，令人擔憂。事實上，姜麗文早年曾因失戀觸發嚴重抑鬱症，在焦慮與驚恐中掙扎，甚至三度企圖自殺。幸好，在家人的支持和丈夫的貼心陪伴下，現時已日漸痊癒。



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