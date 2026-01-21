姜麗文走出抑鬱陰霾high爆慶生 不顧危險居高臨下一事 與80歲老父秦沛合體幸福滿瀉

資深藝人秦沛的愛女歌手姜麗文（Lesley），早年憑《愛‧回家之開心速遞》「Liza」一角在獲得「飛躍進步女藝員」獎後，在2024年宣佈離巢TVB，並移居美國闖荷李活發展圓夢。1月28日便踏入40歲的她，日前晒出一輯生日慶祝活動的照片及影片，爸爸秦沛精神奕奕為愛女慶祝。

姜麗文食生日大餐

近日姜麗文在IG發文表示其生日慶祝活動已展開，第一站是加拿大溫哥華：「Birthday Month， Activated！ First stop， Vancouver！」本月壽星女姜麗文分享多張在當地跟朋友吃喝玩樂的照片，還有在家中吃大餐，餐桌上擺滿一碟碟美食，當中有壽司、烤餅、烤魚、蝦沙律等，只見照片中的姜麗文表現興奮，更以「相機食先」，還不顧安全地站在椅子上，居高臨下拍攝美食，笑到張大嘴巴。

姜麗文笑到睩地

在另一條影片中，姜麗文身處室內遊樂場玩打拳機，但她兩次出拳都不過成功，令她自己都笑到跌在地上，心情極之亢奮，名符其實「笑到睩地」。而她的父親、資深演員秦沛亦提早陪女兒慶祝，兩父女在一間已木材設計為主的特色餐廳歎茶飲咖啡，十分溫馨。照片中80歲的秦沛，看起來精神奕奕，狀況十分良好。從多張照片中，見到姜麗文表現得十分開心，擺出不同甫士拍照，表情包大放送。

姜麗文曾患抑鬱症

快將40歲的姜麗文，早年憑《愛‧回家之開心速遞》「Liza」一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2021》的「飛躍進步女藝員」獎，至2024年宣佈離巢TVB後，移居美國闖荷李活發展圓夢。奈何工作不似預期，令她長達12年的抑鬱症再度復發，去年11月還在IG發千字文，令人擔心。幸好樂天性格的她，經過多番努力，情況亦已好轉，成功走出抑鬱陰霾，重新投入工作和生活。

