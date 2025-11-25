秦沛細女移美2年一病復發 姜麗文荷李活夢遇難關：競爭好大 曾因失戀三度自殺

資深演員秦沛的女兒姜麗文（Lesley）入行多年，早前因《愛‧回家之開心速遞》「Liza」一角奪得「飛躍進步女藝員」獎，不過姜麗文未有繼續留港發展，在2024年更宣佈離巢TVB，移居美國闖荷李活發展圓夢。

姜麗文在IG發文自爆抑鬱症再復發

不過姜麗文的發展夢並不平坦，她曾指自己現時的生活就是不停試鏡，「成日都試鏡嘅，每次試鏡都起碼有千多個人同你爭一個角色，競爭好大。我係低潮比較多，包括失戀、情緒病，好多嘢令到我好沮喪。」姜麗文在IG發文自爆抑鬱症再復發。

相關閱讀：秦沛工程師女婿罕出鏡一舉動令妻有極大反應 「Liza」姜麗文移美大屋曝光 自爆面臨「分居」？

姜麗文長達12年的抑鬱症再度復發

姜麗文近日在社交平台發文，透露自己長達十二年的抑鬱症再度復發，坦言這次是自2014、2015年以來最嚴重的一次：「這個月對我而言相當艱難，因為抑鬱症第百萬次復發。整整12年了。這麼多年後，我仍然需要『保持堅強』打這場仗，即使用治療和抗憂鬱藥，有時也很令人氣餒和失望。這次很不妥，是我自2014、2015年以來覺得最強的一次？太瘋狂了！」不過姜麗文察覺情緒再出現問題，即時向丈夫求助兼睇醫生：「在艱難的日子裏，仍有兩件事對我極具幫助：其一是我的數字療法，就是將憂鬱程度以10分為滿分記錄（0代表毫無症狀，10代表世界末日），並對伴侶或值得信任的親人採取開放政策，讓他們無需言語便能知曉你的狀態。因為有時候，我們就是不想再談論這些。一遍又一遍，該死的12年！第二個真正幫助我的方法是強迫自己每天完成一件事，並以日為單位逐步推進。像是散步、做普拉提、烹調一頓美味佳餚。」

姜麗文曾因失戀患上嚴重抑鬱症

姜麗文感謝丈夫陪伴在身邊並自覺相當幸運：「他是最好的伴侶，他現在也很專業了！說來有趣，我們會對伴侶感到極端的內疚嗎? 那種『你值得擁有更好的人』的念頭對吧？我也有過這種想法。但他總能溫柔提醒我：永遠不要為憂鬱而道歉。不管怎樣，想歡呼一下！這星期我持續感到快樂、健康又穩定，這意味着我又打贏一場仗了，各位！雖然累得要死，但我還在這裏！各位，保重。愛你！你並不孤單！」姜麗文在2020年曾公開承認2014年曾患上嚴重抑鬱症，在焦慮、驚恐症中鬥爭，患病時三度自殺，當時因失戀而觸發抑鬱症：「初初就係因為失戀，分手嗰陣我就好唔開心，但之後我對人生嘅諗法，或者每日一起身嘅感覺，我開始覺得好唔同，開始諗一啲好危險嘅嘢。」姜麗文續說：「我有一次係突然間，跟住之後2次都係有Plan，第一次其實我已經寫晒信，已經擺晒喺張枱上面。我記得有一刻我等緊紅綠燈，我記得每一架車一轉入嚟，我喺個腦入面都會爆粗咁話：『點解你揸車要揸得咁安全，點解你唔會唔小心撞向我，你幫吓我啊。』」幸好當時有家人陪伴，老公時常抽時間陪自己，亦願意為她去上網找有關抑鬱的資料、讀更多的書去幫助，終走出陰霾。

相關閱讀：《愛回家》Liza移美後返溫哥華探親！秦沛加國大屋曝光有巨型花園泳池 大門口氣派十足

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk