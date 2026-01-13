前《愛回家》女星真空大Deep V挑戰性感極限 赴美「求職」一年多屢遇挫折 早前抑鬱復發

秦沛女兒姜麗文（Lesley）憑《愛‧回家之開心速遞》「Liza」一角在《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「飛躍進步女藝員」獎，但她未有繼續留港發展，在2024年選擇離巢TVB，並移居美國闖荷李活發展圓夢，雖然早前曾透露因試鏡屢遇挫折抑鬱症復發，但她未因而放棄。近日姜麗文繼續透過IG自我宣傳，在IG分享了兩輯靚相，其中以真空白色Deep V兼高衩裙上陣，挑戰性感極限！

姜麗文「噴血」指數爆燈

昨日（12日），姜麗文晒出兩輯性感靚相，當中一輯身穿紫藍色大褸的她，躺在草堆中，擺出一副十分享受的表情，而另一輯就以真空白色Deep V高衩裙，腳踏白色高踭鞋，大騷一雙健康膚色的長腿，美好身材表露無遺，相當吸睛，「噴血」指數爆燈！不少網民都紛紛留言大讚靚女兼心心眼：「Wow stunning！」、「Perfect」、「amazing!」、「you r so beautiful」等。而本月28日生日就轉字頭踏入40歲的她，亦寫道：「January Baby 」。

相關閱讀：秦沛細女移美2年一病復發 姜麗文荷李活夢遇難關：競爭好大 曾因失戀三度自殺

姜麗文為自己打氣

姜麗文之前亦在IG以英文剖白心底話，表示自己到荷李活追夢而搬到洛杉磯逾一年，覺得重新開始並不容易：「這是我做過的最勇敢的事，我學到了很多，也成長了不少，我熱愛這趟旅程，感激每一個的機會。」她又表示自己在當地是一個「素人」，沒有人知她在香港曾有15年演藝經歷，也沒有人知道或提起自己爸爸是誰，雖然至今仍未收到工作的電話及回應，即使前路有多難行，她都會繼續全力以赴，絕不放棄，爭取每個試鏡機會。同時亦感謝歌迷、屬於自己的音樂、一切美好回憶及獎項，令她打了一支「強心針」，並為自己打氣：「加油，Les！你一定可以的！ ！」她亦分享了一條「百變」造型的短片，演繹出不同性格的角色，其中扮演「進擊少女」向鏡頭怒舉中指造型，更是入形入格。

相關閱讀：秦沛工程師女婿罕出鏡一舉動令妻有極大反應 「Liza」姜麗文移美大屋曝光 自爆面臨「分居」？