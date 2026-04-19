廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026

金像獎2026／廖子妤／最佳女主角／像我這樣的愛情丨第44屆香港電影金像獎頒獎典禮於2026年4月19日（星期日）在香港文化中心圓滿落幕，ViuTV 99台全程現場直播。萬眾矚目的「最佳女主角」由35歲的廖子妤憑藉《像我這樣的愛情》中的精湛演技，首次提名即勇奪影后寶座。此次競爭相當激烈，她成功擊敗了《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡、《醬園弄‧懸案》的章子怡及《贖夢》的陳法拉。廖子妤早已憑此片在香港電影導演會年度頒獎典禮及第三十二屆香港電影評論學會大獎中封后，此次再下一城，成功奪得金像獎影后，實至名歸。

金像獎2026丨廖子妤破格演繹腦性麻痺患者受肯定

廖子妤在愛情文藝電影《像我這樣的愛情》中，破格挑戰飾演患有腦性麻痺的女主角「阿妹（梅丁悅）」，貢獻了觸動人心的表演。這個角色不僅在肢體上需要精準模仿，更考驗演員對角色內心敏感、渴望被愛等複雜情感的細膩詮釋。廖子妤與男主角陳家樂展現出絕佳的銀幕默契，成功帶領觀眾走進角色的內心世界，感受她面對愛情時的喜悅與掙扎。「阿妹」一角早前已為她贏得第32屆香港電影評論學會大獎的「最佳女演員」殊榮，使其成為首位獲得該獎項的馬來西亞籍演員，演技實力有目共睹。

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金像獎2026丨廖子妤由馬來西亞隻身來港發展14年

廖子妤出生於馬來西亞柔佛州，自小受父親影響熱愛香港電影。在馬來西亞修讀電影相關課程後，她曾從事模特兒、副導、剪接等多種幕後工作。然而，懷着對演戲的熱情，22歲的她毅然決定隻身來港發展，尋求更廣闊的舞台。2012年，廖子妤正式赴港，從模特兒做起，逐步踏入演藝圈，由初期一個租住深水埗唐9樓的80呎劏房的新人，到今日已成為金像獎常客。

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金像獎2026丨廖子妤曾奪金像獎最佳女配角

廖子妤的演藝路途並非一帆風順，但來自家人的支持是她最強大的後盾。她曾在訪問中透露，初出道時拍攝《同班同學》等電影的大尺度裸露戲份前，曾徵詢父親的意見，並獲得他的支持。近年她加入古天樂旗下公司「天下一將士藝人 One Cool Jam Cast」，在影視圈獲得更多演出機會。2022年，她同時憑《梅艷芳》及《智齒》提名第40屆香港電影金像獎最佳女配角，並最終以電影《梅艷芳》勇奪金像獎「最佳女配角」獎座時，她特別感謝家人無條件的支持。

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金像獎2026丨廖子妤與男友盧鎮業感情穩定

在感情方面，廖子妤向來保持低調。她曾與演員周祉君有過一段戀情。2015年，她與演員兼導演盧鎮業（小野）合作拍攝獨立電影《風景》，直至2018年再於《中央街1號》重遇，並發展成戀人，於2023年公開戀情。早前二人都參演賀歲片《夜王》，演技受到關注，被封影壇新一代金童玉女。廖子妤曾表示，欣賞男友盧鎮業善良的內心和對戲劇的熱情，認為有一個能並肩作戰的夥伴，是她勇往直前的動力之一。

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金像獎2026丨廖子妤近年事業騰飛

廖子妤的演藝事業在近年迎來豐收期。2014年，她憑首部電影《末日派對》便獲金像獎「最佳新演員」提名。2017年，以《骨妹》入圍「最佳女配角」，並奪得第12屆大阪亞洲電影節「傑出才能獎」。2022年是她事業的一個高峰，她憑藉在電影《梅艷芳》中飾演梅愛芳一角，感動無數觀眾，成功摘下第40屆香港電影金像獎「最佳女配角」獎座，同年她亦憑《智齒》獲同一獎項提名。

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之後，她在多部大熱電影如《毒舌大狀》、《九龍城寨之圍城》及《夜王》中均有亮眼表現，參演的電影屢創票房佳績，讓她被封為「電影福將」。如今，廖子妤憑《像我這樣的愛情》更上一層樓，首度衝擊金像獎影后寶座。從配角到主角，從馬來西亞到香港，廖子妤用十多年的堅持與努力，證明了自己對電影的熱愛與執著。無論最終能否奪魁，她的演藝之路都已是勵志的典範，備受觀眾與業界期待。

香港電影金像獎頒獎禮2026詳情：

日期：2026年4月19日（日）

直播連結：ViuTV 99台 https://viu.tv/ch/99

香港電影金像獎是甚麼？

被譽為「東方荷里活」的香港，每年都有一場萬眾矚目的電影界盛事——香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）。自1982年創辦以來，這個頒獎典禮不僅是香港電影界的最高榮譽，更是全球華語影壇最具指標性的獎項之一。香港電影金像獎見證了香港電影的輝煌歲月與發展歷程。從風靡全球的港產片，到如今百花齊放的華語電影，金像獎的舞台上從不缺少星光熠熠的瞬間。每一座獎盃，都代表著對電影藝術家不懈努力的最高肯定。作為全球華人社會的焦點，香港電影金像獎的頒獎典禮覆蓋全球，讓世界各地的影迷都能共同見證「有華人的地方就有港產片」的文化魅力。它不僅是一場頒獎典禮，更是一次對香港及華人電影文化的致敬與傳承，持續引領著華語電影的潮流。

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