鍾培生於萬呎豪宅談出身 與未婚妻互動被網民分析「唔夠愛」？ 莊雅婷力撐反擊趁機放閃

鍾培生（Derek）早前高調宣布與民建聯小花莊雅婷（Angel）訂婚，消息震撼全城。二人日前首次以未婚夫婦身份聯袂出席公開活動，然而，他們在鏡頭前的互動卻意外成為網民熱議的焦點。有網民從「行為心理學」角度分析，指莊雅婷在影片中出現「身體防禦」、「營業型微笑」及「眼神極度迴避」等跡象，認為兩人互動生疏，不像熱戀中的情侶，更嘲諷其關係為「被迫營業、急著下班的尷尬同事」，面對網民質疑，鍾培生選擇正面反擊。

鍾培生呼喚莊雅婷：網民唔buy啊

鍾培生在該貼文留言，並標註未婚妻莊雅婷，寫道：「哼，網民唔buy啊，你睇吓人哋幾專業嘅分析」，莊雅婷隨即以一句：「哦，知道老公」甜蜜回應，展示夫妻同心。其後，鍾培生更直接將另一條在活動中拍攝的影片上傳到IG，似乎是想以行動證明與莊雅婷是兩情相悅。莊雅婷亦在IG限時動態中發布了一張二人溫馨自拍，並配上「佢今日唔敢再錫我，因為會整花個妝」的撒嬌文字，透過一連串的恩愛互動，有力地反擊了外界的揣測，力證二人感情甜蜜。

鍾培生展示「低調式」炫富

除了與未婚妻的互動備受關注，鍾培生近日亦不避嫌地邀請日籍美女網紅Ayumi Hills到其豪宅作客並拍攝訪問影片。影片中，鍾培生與Ayumi在其停泊多部黃色法拉利的車庫前大擺Pose，展示「低調式」炫富。二人分別介紹身上衣物，鍾培生身上一件名牌都沒有，卻伸手一指身後兩部名車，網民都感嘆：「手指一伸貴過你全身！」

鍾培生於萬呎豪宅談出身

之後鍾培生更邀Ayumi入萬呎豪宅內接受專訪，內部裝修以簡約白色為主調，樓底極高，不過沒有展示之前不時曝光酒窖、健身室及私人電影院等豪華設施。鍾培生被問及富裕的出身與普通人有何差別時，鍾培生坦言：「其實都一樣，我們都是每天24小時。你的出生你不能選擇，但是我們可以選擇的是，用我有的優勢，可以做更多好的事情。」

鍾培生揭如何判斷女伴真心愛自己

訪問中，Ayumi單刀直入地問他如何判斷女生是真心愛他，還是別有用心。鍾培生分享其獨特的「吸引力法則」愛情觀，他表示：「如果我本來的精神狀態很好，我就是個好的人，我吸引的就是好的人。」他認為與其猜度對方，不如先專注調整好自己。談及理想對象，他直言欣賞聰明、善良的女生，希望找到一個能讓自己完全放鬆的伴侶。

