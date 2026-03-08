Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾培生於萬呎豪宅談出身 與未婚妻互動被網民分析「唔夠愛」？ 莊雅婷力撐反擊趁機放閃

影視圈
更新時間：10:00 2026-03-08 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-08 HKT

鍾培生（Derek）早前高調宣布與民建聯小花莊雅婷（Angel）訂婚，消息震撼全城。二人日前首次以未婚夫婦身份聯袂出席公開活動，然而，他們在鏡頭前的互動卻意外成為網民熱議的焦點。有網民從「行為心理學」角度分析，指莊雅婷在影片中出現「身體防禦」、「營業型微笑」及「眼神極度迴避」等跡象，認為兩人互動生疏，不像熱戀中的情侶，更嘲諷其關係為「被迫營業、急著下班的尷尬同事」，面對網民質疑，鍾培生選擇正面反擊。

鍾培生呼喚莊雅婷：網民唔buy啊

鍾培生在該貼文留言，並標註未婚妻莊雅婷，寫道：「哼，網民唔buy啊，你睇吓人哋幾專業嘅分析」，莊雅婷隨即以一句：「哦，知道老公」甜蜜回應，展示夫妻同心。其後，鍾培生更直接將另一條在活動中拍攝的影片上傳到IG，似乎是想以行動證明與莊雅婷是兩情相悅。莊雅婷亦在IG限時動態中發布了一張二人溫馨自拍，並配上「佢今日唔敢再錫我，因為會整花個妝」的撒嬌文字，透過一連串的恩愛互動，有力地反擊了外界的揣測，力證二人感情甜蜜。

相關閱讀：鍾培生求婚後首帶未婚妻莊雅婷現身 風騷派利是十指緊扣叫「老婆」 爆巨型求婚鑽戒來歷

鍾培生展示「低調式」炫富

除了與未婚妻的互動備受關注，鍾培生近日亦不避嫌地邀請日籍美女網紅Ayumi Hills到其豪宅作客並拍攝訪問影片。影片中，鍾培生與Ayumi在其停泊多部黃色法拉利的車庫前大擺Pose，展示「低調式」炫富。二人分別介紹身上衣物，鍾培生身上一件名牌都沒有，卻伸手一指身後兩部名車，網民都感嘆：「手指一伸貴過你全身！」

相關閱讀：鍾培生莊雅婷爆婚訊丨親織紅頸巾冧掂莊雅婷 《進擊的巨人》式求婚成熱話 網民反應兩極：有錢真係大X晒

鍾培生於萬呎豪宅談出身

之後鍾培生更邀Ayumi入萬呎豪宅內接受專訪，內部裝修以簡約白色為主調，樓底極高，不過沒有展示之前不時曝光酒窖、健身室及私人電影院等豪華設施。鍾培生被問及富裕的出身與普通人有何差別時，鍾培生坦言：「其實都一樣，我們都是每天24小時。你的出生你不能選擇，但是我們可以選擇的是，用我有的優勢，可以做更多好的事情。」

相關閱讀：鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦

重溫鍾培生與女星緋聞？

鍾培生揭如何判斷女伴真心愛自己

訪問中，Ayumi單刀直入地問他如何判斷女生是真心愛他，還是別有用心。鍾培生分享其獨特的「吸引力法則」愛情觀，他表示：「如果我本來的精神狀態很好，我就是個好的人，我吸引的就是好的人。」他認為與其猜度對方，不如先專注調整好自己。談及理想對象，他直言欣賞聰明、善良的女生，希望找到一個能讓自己完全放鬆的伴侶。

相關閱讀：鍾培生莊雅婷爆婚訊丨鍾培生自誇擁超強性能力影片翻hit 腰力驚人可持續做愛兩小時 曾豪言：收放自如

重溫鍾培生誇張式求婚？

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
5小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
18小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
18小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
22小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜伊朗拒絕無條件投降 特朗普：伊朗今將遭猛烈重擊｜持續更新
即時國際
14小時前
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
13小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
3小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
2026-03-07 09:00 HKT
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
22小時前
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
影視圈
14小時前