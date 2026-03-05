Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦

15:59 2026-03-05 HKT
15:59 2026-03-05 HKT

「百億富三代」鍾培生（Derek）於昨晚（4日）無預警宣布求婚成功，讓全城目光聚焦在他的準新娘，現年25歲、有「最年輕區議員」之稱的莊雅婷（Angel）身上。莊雅婷在個人IG上轉發求婚片段，並以6個字「又真係幾型嘅」來甜蜜回應鍾培生的精心策劃，羨煞旁人。

鍾培生化盡心思求婚

鍾培生這次求婚可謂花盡心思，他將淺水灣大宅佈置成動漫《進擊的巨人》場景，並安排管弦樂團現場伴奏，自己更從約30米高空吊鋼絲空降，上演一場「進撃的培生」求婚記，成功抱得美人歸。

莊雅婷自拍影片身材引熱議

隨著婚訊曝光，準新娘莊雅婷的背景旋即引起網民熱議，除了亮眼的學歷和政治背景，莊雅婷在社交平台上發布的影片更是近期熱議的焦點。她經常拍攝短片，以甜美親切的形象講解法例及社會政策，但更讓網民關注的是她影片中的穿搭。從她發布的影片可見，她多次穿上極度緊身的白色或灰色上衣，豐滿出眾的上圍幾乎「迫爆Mon」，火辣身材展露無遺。另外一張她出現於將軍澳單車館的照片，更被網民直指極似陳法拉。

莊雅婷身材驕人網民「參選必投你」

這種「議員穿搭」風格引來了兩極化的討論。有網民直言議員似乎「不用穿緊身衫出鏡」，認為作為公職人員應注意形象。然而，大部分網民卻持相反意見，紛紛留言力撐，叫批評者「別多管閒事」，並大讚莊雅婷「人靚聲甜」、「好正」，更有人表示「參選必投你」，認為她的個人穿著自由應受尊重。

莊雅婷棄選上屆港姐

莊雅婷不僅是本屆的最年輕區議員，同時現職招商局金融控股有限公司，事業有成。此外，她的學霸資歷也相當驚人，在放棄英國名牌大學後，選擇於北京大學完成本科雙學位，其後再到香港大學進修碩士。她去年曾短暫參選港姐，雖然後來退選，但其仙氣外型已成功吸引大眾目光。

