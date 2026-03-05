鍾培生莊雅婷爆婚訊丨鍾培生自誇擁超強性能力影片翻hit 腰力驚人可持續做愛兩小時 曾豪言出名好犀利：收放自如

「百億富三代」鍾培生（Derek）昨晚（4日）在無預警情況下，宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功，鍾培生今次動用了不少人力、物力兼財力，以「電影級規格」打造求婚儀式，迅即在網上瘋傳，甚至一度成熱話，有網民覺得：「得來又浪漫，真心有料。」但亦有人說：「有錢同型可以絕對冇關係。」

鍾培生自爆性能力很勁

再度成為話題人物的鍾培生除了昔日緋聞被翻出來外，今日在Threads瘋傳一段鍾培生和林作在2021年接受Bob林盛斌及江美儀的節目《Mean Talk》的訪問片，鍾培生自爆性能力很勁，可以連續兩小時不間歇持續地做愛。

鍾培生在《Mean Talk》上，大方談及自己擁有超強性能力，當時鍾培生自誇性能力很強勁：「好多人話我係no.1，我係出名好犀利，我啲date（約會對象）同埋自己嘅伴侶都係咁講，我啲肌肉控制好勁，由細到大都體能好好，muscle control 好勁，係很長時間，所有嘢都控制到，（令到佢滿足了，你自己先達到你嘅高潮？）絕對可以，係基本，甚至我身邊有好多男性朋友，好多上市公司老闆私底下同我請教。」Bob林盛斌亦忍不住向鍾培生請教，鍾培生稱呼吸是最基本，下盤肌肉都很重要：「要收放自如，全部都有得練。（練了多久？）由細練到大。我係完美主義者，由第一日有性行為，就追求完美性愛，我腰力好好，你叫我做100下倒吊仰臥起坐，我也做得到。」

Bob林盛斌還問到最長一次的性經驗？鍾培生說：「我係可以一分鐘，也可以兩個鐘，總之我控制力很好好，（即係可以一分鐘，又或者嗰兩個鐘係持續？）我係可以持續晒，不過我唔鍾意一晚去盡，我有個 example，我一次係唔知係大學放暑假定放咩假啦，我記得係有17日定18日假，嗰段時間係50幾次啦，因為啱啱好用咗四盒12個裝嘅避孕套，再加一個三盒嘅避孕套用晒，仲有一次都唔知點算，用其他方法解決。」片段在Threads瘋傳兼熱討，有人封鍾培生為「淺水灣開鎖佬」並說：「信，睇佢臉部表情，冇笑到，真係控制到。」、「唔怪得黑眼圈咁勁⋯腎氣不足、精血虧損。」、「吳亦凡當年也說『我的很大你忍一下』。」、「睇得出佢講緊真話。」、「想見識兩個鐘， 可以做現場攝影及燈光。」、「我信鍾生，我同佢體能教練傾過偈，話佢真係怪物續航。」、「睇返佢當時黑眼圈太勁，有啲似縱慾過度。」

