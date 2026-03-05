Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾培生莊雅婷爆婚訊丨親織紅頸巾冧掂莊雅婷 《進擊的巨人》式求婚成熱話 網民反應兩極：有錢真係大X晒

影視圈
更新時間：14:04 2026-03-05 HKT
發佈時間：14:04 2026-03-05 HKT

「百億富三代」鍾培生（Derek）昨晚（4日）在無預警情況下，宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功，鍾培生今次生動用了不少人力、物力兼財力，以「電影級規格」打造求婚儀式，迅即在網上瘋傳，甚至一度成熱話。

準人夫鍾培生今日（5日）在社交平台貼上多張求婚的花絮相並說：「我承諾，我會愛你、保護你、照顧你一生一世。I vow to love you, to protect you, and to take care of you forever and ever. 一生あなたを愛し、守り、どんな時も支え続けることを誓います。」

相關閱讀：鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾

鍾培生整個求婚企劃由專業電影導演團隊聯同動作特技組策劃，於其淺水灣的大宅內搭建威也裝置，挑戰高難度高空鏡頭。堅持親身上陣的鍾培生更提前兩個月開始密集綵排，反覆調整落地步伐與走位，務求整個過程萬無一失，鍾培生曾說：「效果可以交俾人做，但求婚唔得。男人大丈夫，所有嘢一定要自己落地完成。」片段迅即在網上瘋傳，對於求婚場地佈置成動漫《進擊的巨人》場景，鍾培生說：「諫山創老師自己結婚唔畀艾倫同米卡莎結婚，由我同Angel去完成個故仔。」有網民說：「帶上紅色頸巾立即Match返成個主題，有種 Mikasa嘅感覺，好細心嘅安排，型得來又浪漫，真心有料，恭喜晒。」鍾培生亦有回覆：「條頸巾我自己織架。」還有人說：、「實在太熱血啦，真心Respect. 」、「真心覺得好X型好正，我都想整個鏈鋸人。」

不過亦有人覺得：「成件事有一種好複雜 好一言難盡 好尷尬嘅感覺 點解可以咁。」、「呢個post話到俾我知，有錢同型可以絕對冇關係。」、「果然貧窮真係限制咗我哋想像。」、「我欣賞你夠毒，成件事好中二，但有咁嘅錢，都未必有人夠膽做。」、「有錢本身已經係浪漫。」、「呢個moment我真係諗到兩樣嘢，有錢真係大X晒！」、「一般人求婚靠浪漫，鍾生求婚靠動漫。」、「暫時2026睇過最尷尬嘅一條片。」、「第一次睇求婚既片係一啲都唔浪漫唔感動。但….有錢人嘅嘢，關我叉事咩！」、「普通人鍾意動漫： 宅男，噁心 有錢人鍾意動漫： 有個性， 好型，結論： 有錢，咩都啱。」還有人問鍾培生：「鍾生你有時間有錢做乜咁睇唔開？」 鍾培生竟說：「相信愛情吖嘛。」

相關閱讀：鍾培生淺水灣大宅打造電影級場面 拒用替身30米高空躍下求婚：男人大丈夫要自己落地完成

 

 

