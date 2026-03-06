鍾培生求婚後首帶未婚妻莊雅婷現身 風騷派利是十指緊扣叫「老婆」 爆巨型求婚鑽戒來歷

鍾培生（Derek）日前在社交網上載求婚片段，吊威也由高達30米空降，並跪地向女友作出愛的宣言，求婚對象是有「最年輕區議員」之稱的民建聯小花莊雅婷，引起網民熱議。

鍾培生叫莊雅婷做老婆

鍾培生今晚（6日）與未婚妻莊雅婷拖手出席仁濟醫院周年慈善餐舞會，鍾培生更風騷派利是，非常興奮。影合照時二人十指緊扣，鍾培生又問莊雅婷左邊還是右邊臉靚，讓她決左企哪一邊拍照，甚有風度，並全程以「老婆」稱呼莊雅婷。

相關閱讀：鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生 豐滿身材IG放題成熱話 被指撞樣前TVB花旦

鍾培生拒獻吻老婆

雖然婉拒受訪，但被問到求婚戒指有幾卡時？鍾培生表示不知道，因是家傳之寶，當要求他向莊雅婷獻吻時，他拒絕並說：「佢會話我整爛她的妝。」有傳媒要求他們比心心手勢，他們即笑嫌老土。

相關閱讀：鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾