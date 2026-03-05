鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾

「百億富三代」鍾培生（Derek）昨晚（4日）在無預警情況下，在社交平台上載了向「最年輕區議員」莊雅婷求婚片段，鍾培生將淺水灣大宅佈置成動漫《進擊的巨人》場景，然後親身吊威也從30米高處降下，接着跪地向莊雅婷求婚兼愛的宣言，結果成功抱得美人歸。

鍾培生成功求婚迅即成網上熱話，但其實鍾培生「 封盤」前的曾與多位女藝人及網紅傳出緋聞，雖然他未有承認過戀情，但亦成為網民焦點，當中，前港姐袁嘉敏在2022年公開鬧爆鍾培生父子：「與鍾氏在一起的一年，真是一場噩夢。」

鍾培生的感情一直是網上熱話，當中爆炸性兼花生量極高的，必定是與袁嘉敏的緋聞。袁嘉敏在2022年4月1日突然公開炮轟鍾培生及其父親鍾仁偉並稱「在鍾家的一年是一場噩夢」，當時她透露曾在鍾培生家中作客一年，期間受到經濟上的大力支持，包食宿及酒水，但雙方關係最終破裂，袁嘉敏稱兩人有「古怪要求」並斥他們是「人渣」，結果引發全城討論，其後鍾培生稱他們是朋友關係，只見過幾次面，提供了經濟支持，但因性格不合已經停止見面，並否認袁嘉敏所說的包養情節，鍾培生亦指袁嘉敏一直有私信他，「直至去年（2021年）年尾，袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友，並且索求更多的經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與袁小姐斷絕一切來往。」

除了袁嘉敏外，鍾培生更曾與多位小花和網紅傳出緋聞，鍾培生與蔣家旻在2020年因合作《培生擂台》而認識，當時有傳蔣家旻不滿前度麥秋成拒認愛，再加上好姊妹逐個結婚，於是鎖定鍾培生為結婚對象，其後鍾培生包場睇《鬼滅之刃》，蔣家旻獲邀出席並似足女主人般招呼客人，當時惹來外界熱議。鍾培生曾在YouTube頻道製作節目《Date with鍾培生》，先後邀請多位女神「自肥」，他曾邀請陳婉衡拍行山片，其時陳婉衡剛宣布分手，一度傳出陳婉衡男友因不滿兩人關係親密而打爛醋埕。不過鍾培生澄清透過簡淑兒認識陳婉衡，有交換聯絡電話，但事後未約過食飯同聚會，亦不認識陳婉衡男友，最後這段緋聞不了了之。

TVB上位小花葉蒨文（Sophie）在2022年被指受鍾培生力追，更惹袁嘉敏不滿爆大鑊。葉蒨文立即出Post澄清與鍾培生不熟悉，更不認識袁嘉敏，甚至貼出與男友合照並稱兩人已拍拖4年證清白。同年鍾培生到日本被爆與任職日籍室內設計師的Momona的親密合照，不過鍾培生當時否認對方為女友並反駁「日本飲酒食飯條條架妹都攬頭攬頸㗎喇，邊有咁多女朋友」，不過當時他坦言自己31歲玩夠，想結婚。前TVB新聞主播陳嘉倩曾被鍾培生以「最接近天使的人類」和「最接近人類嘅天使」來形容，還揚言要包起紅館讓她報足一晚天氣！

簡淑兒曾獲邀上鍾培生的YouTube節目《Date With 鍾培生》一齊遊大澳。雖然只係節目合作，但當時都有不少人猜測二人是否假戲真做，不過最終都沒有下文。鍾培生又曾被爆料指與主持《港女野人》的陳若思有過一段情，不過陳若思立即否認緋聞，而鍾培生則澄清佢哋僅為舊同事。黃紫恩（Jojo）亦曾因與鍾培生一同出席仁濟晚宴時，因坐在他的旁邊而傳緋聞，不過女黃紫恩其後澄清「同佢係普通朋友，佢係一個好真誠好有風度嘅男孩子，都好受朋友歡迎的，次次有佢出現嘅地方都會好歡樂」。

與此同時，鍾培生曾邀請「賽馬女神」莎拉拍約會片，兩人一齊整聖誕裝飾，當時都有唔少人估佢哋會有發展。後來17直播主Ashley在IG限時動態聲稱「被鍾培生暗戀同痴纏第12年的瑜伽老師」，但男方帶「賽馬女神」莎拉去公開場合，不帶自己去，令她深感受辱。Ashley又暗示鍾培生與莎拉有性關係，更以極之激進的言詞指控莎拉拜金、有不正當職業、以肉體換取工作等，鍾培生其後已就事件報警並說：「與這位『女網紅』素未謀面，完全不認識，我被網絡暴力騷擾、被隔空勒索、被恐嚇長達快三年，我已經報警兩次，等待警方處理結果。」另外，鍾培生亦透露Ashley於2022年初已經開始騷擾他的同事，更私訊和留言所有追蹤的朋友。在17直播主Ashley爆料後，莎拉一個月後便宣布即將成為人妻，並分享一張戴上目測2卡半、價值20多萬的鑽戒照片。