網民自製近代港姐顏值榜惹爭議  雙料冠軍列F級遭圍插  「律師人妻」封民選冠軍實至名歸

影視圈
更新時間：19:48 2026-03-02 HKT
發佈時間：19:48 2026-03-02 HKT

近日一份由網民自製的「2010-2020年代香港小姐三甲樣貌排名」在Threads上瘋傳，引發熱議。該榜單將過去十年間多位知名港姐，按照樣貌分為S+至F共七個等級，但其排名標準卻引來大量網民的激烈辯論，不少人心中的女神級港姐排名偏低，甚至有冠軍級人馬被評為最低的F級，不少網民直指排名離譜。

朱千雪「民選港姐」實至名歸

在榜單中，2012年的季軍朱千雪被列為S級，但絕大部分網民認為她絕對值得更高的「S+」評級。朱千雪當年參選時因投票系統問題失落冠軍，卻贏得「民選冠軍」的美譽，其美貌與智慧並重的形象深入民心。現年37歲的她已成功轉型為執業大律師，事業有成，氣質與美貌更勝當年，網民紛紛留言「朱千雪自己S+」、「一定係朱千雪」，力證其在香港市民心中的女神地位。

劉穎鏇獲支持

另一位被低估的，是2016年亞軍兼最上鏡小姐的劉穎鏇。原被列為A級的她，近年憑藉在《隱形戰隊》、《飛常日誌》等劇集中的出色表現而人氣急升，更在2023年奪得「飛躍進步女藝員」獎。不少網民認為，28歲的劉穎鏇無論樣貌、身材還是演技都應獲得更高評價，紛紛表示「劉穎鏇S+就差唔多」，支持度極高。

陳凱琳竟列F級被？

榜單中最令人嘩然的，莫過於2013年的冠軍陳凱琳竟被評為最低的F級。陳凱琳當年不僅是港姐冠軍，更是國際中華小姐競選冠軍，一直被視為美貌出眾的代表。雖然其「鏗鏘有力」的演技曾引發討論，但以雙料冠軍的身份被列入榜尾，實在令人意外。她與著名演員鄭嘉穎結婚並育有三子後，已淡出幕前，專注家庭生活。

劉佩玥與郭柏妍評價兩極

與此同時，被列入最高S+級的劉佩玥及郭柏妍也引來不少非議。2013年季軍劉佩玥，其演技備受肯定，不過外貌評價兩極，有網民直指她「可以算醜」，認為其樣貌不配S+級，指「頂多只能上到B級」。而2020年季軍郭柏妍，則憑《下流上車族》獲「飛躍進步女藝員」獎，但知名度相對較低，更有網民批評其外貌，對其S+評級存疑。

