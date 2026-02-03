TVB「最強Body」再現！上位花旦劉穎鏇泳衣盡現「隱藏曲線」 晒惹火身材大騷纖腰長腿

TVB上位花旦劉穎鏇（Tiffany）是《2016年度香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐，因擁有高䠷好身材而被封「最強Body」。近年她備受TVB力捧，劇集一部接一部。近日，她趁著難得的空檔飛往新加坡旅行，並在IG上與粉絲分享她的旅遊點滴。其中，一條在酒店頂樓無邊際泳池拍攝的影片最為吸Like。片中，劉穎鏇身穿泳裝，在飽覽新加坡城市天際線的絕美景色下，大方展示其驕人身材，畫面極其吸睛，讓一眾粉絲大飽眼福。

劉穎鏇貼身泳衣凸顯好身材

影片的背景是新加坡著名的空中泳池，夜晚景色美不勝收，劉穎鏇更顯得明艷照人。她身穿一件深啡色的單肩一件式泳衣，設計雖然簡約，卻處處突顯出她的身材優點。單肩設計巧妙地展現了她平滑的肩頸線條和性感的鎖骨，顯得格外優雅。泳衣的貼身剪裁，完美勾勒出她凹凸有致的S字身形，尤其是那盈盈一握的纖腰，更是讓她的身材比例顯得無懈可擊。鏡頭前的劉穎鏇，皮膚在池水的映照下顯得白皙透亮，四肢纖幼修長，手臂線條緊實，可見她平時勤於健身的成果。影片中她時而回眸一笑，時而撥弄池水，甜美的笑容充滿陽光氣息，渾身散發出健康性感的美態。

劉穎鏇獲讚健康性感兼備

劉穎鏇在帖文中寫道：「it's important to remind ourselves to live in the moment and be present」（提醒自己要活在當下），並表示不能錯過享受新加坡美麗的頂樓景色。作為2016年香港小姐亞軍及最上鏡小姐，劉穎鏇的模特兒級身材向來是外界焦點。這次的泳裝影片，不僅讓粉絲看到她暫離工作、享受生活的一面，更再次印證了她「女神」的稱號。不少網民留言大讚她的身材「fit到漏油」、「簡直是零死角」，認為她健康性感兼備，是美貌與智慧並重的代表。

